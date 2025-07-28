كارثة وشيكة في غزة: خطر الموت يواجه آلاف الأطفال الرضع بسبب منع حليب الأطفال

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من أن القطاع على أعتاب كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة عشرات آلاف الأطفال الرُّضَّع، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع إدخال حليب الأطفال منذ 150 يوما بشكل متواصل، فيما وصفه بأنه جريمة إبادة صامتة.

وذكر المكتب في بيان أصدره، اليوم الاثنين، أنه “يوجد في قطاع غزة أكثر من 40000 طفل رضيع دون عمر السنة الواحدة معرضون للموت البطيء بسبب هذا الحصار الخانق الإجرامي”.

وطالب المكتب بفتح المعابر فوراً ودون أي شروط، والسماح العاجل بإدخال حليب الأطفال والمساعدات الإغاثية.

وحمل الإعلامي الحكومي الاحتلال والدول المنخرطة في الإبادة والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن كل روح بريئة تُزهق بسبب هذا الحصار الممنهج، بحسب البيان.

مجاعة شرسة

كان الإعلامي الحكومي قد ذكر في بيان أصدره، أمس الأحد، أن “قطاع غزة يعاني من مجاعة شرسة تتوسع وتتفاقم بشكل غير مسبوق وتطال 2.4 مليون إنسان، بينهم 1.1 مليون طفل”.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، سجّلت مستشفيات القطاع 14 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

وارتفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية في القطاع إلى 147 حالة وفاة، من بينهم 88 طفلًا، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الاثنين.