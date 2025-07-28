وزير الخارجية السعودي: لا سلام دون دولة فلسطينية مستقلة (فيديو)

افتتح اليوم الاثنين، في مقر الأمم المتحدة مؤتمر رفيع المستوى بعنوان “التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين”، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة أممية ودولية واسعة، وسط دعوات صريحة لوقف فوري للحرب على غزة وتنفيذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة ترى في مبادرة السلام العربية، التي أطلقت في قمة بيروت عام 2002 “أساسا جامعا لأي حل عادل وشامل”، مضيفا أن الدولة الفلسطينية المستقلة هي مفتاح السلام الحقيقي في المنطقة.

خارطة طريق تنفيذ حل الدولتين

ودعا الأمير فيصل الدول المشاركة إلى الانضمام إلى الوثيقة الختامية للمؤتمر، التي وصفها بأنها “خارطة طريق نحو تنفيذ حل الدولتين”، مشددا على أن الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة والضفة الغربية “بسبب الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة يجب أن تتوقف فورا”، مطالبا بوقف سياسة الإفلات من العقاب وتحقيق المساءلة.

وثمّن وزير الخارجية السعودي إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نية بلاده الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، معتبرا الخطوة “تاريخية وتُسهم في تعزيز الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية المشروعة”.

وفي السياق ذاته، أعلن الأمير فيصل عن مبادرات تنموية وتمويلية جديدة، من بينها تحويل 300 مليون دولار إلى صندوق ائتماني لصالح غزة والضفة الغربية بالتعاون مع فرنسا، بالإضافة إلى دعم برامج التحول الرقمي والتعليم وتطوير القدرات الفلسطينية.

حرب غزة تهدد استقرار المنطقة

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن المؤتمر يمثل فرصة حاسمة لإطلاق “زخم سياسي جديد” يهدف إلى تنفيذ حل الدولتين وإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددا على أنه “لا بديل سياسيا عن هذا الحل” لتلبية تطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين في العيش بسلام.

وأكد بارو أن الحرب في غزة “تهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها”، وأطلق نداء مشتركا مع السعودية من أجل وقف إطلاق نار فوري في غزة والإفراج عن جميع الرهائن دون شروط.

وقال “علينا الانتقال من نهاية الحرب في غزة إلى نهاية النزاع برمته”.

وأشار إلى أن بلاده استضافت في يونيو/حزيران الماضي لقاء غير مسبوق بين ناشطين فلسطينيين وإسرائيليين في باريس لبحث سبل الخروج من “حالة الحرب الدائمة”، مضيفا أن مؤتمر اليوم “يجب أن يشكل بوصلة للمجتمع الدولي في طريق لا رجعة عنه نحو تجسيد حل الدولتين”.

غوتيريش: تدمير غزة غير مقبول

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما يحدث في غزة بأنه “تدمير شامل لا يُحتمل ويجب أن يتوقف”، منددا بتوسيع المستوطنات وهدم المنازل وضم الأراضي، مؤكدا أن “الضم غير قانوني ويجب أن يتوقف”.

وقال غوتيريش “حل الدولتين بات الآن أبعد من أي وقت مضى، لكنّه لا يزال السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم”، مشددا على أن أي خطوات أحادية من شأنها تقويض هذا الحل “مرفوضة تماما”.

واعتبر الأمين العام أن المؤتمر يجب أن يشكل “نقطة تحول حاسمة” نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، داعيا الدول إلى اتخاذ قرارات شجاعة لتغيير الواقع الحالي وتفادي الانهيار الكامل لحل الدولتين، الذي يحظى بإجماع المجتمع الدولي ومرجعيته في قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.