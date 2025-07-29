بريطانيا تحذّر إسرائيل: سنعترف بدولة فلسطين في هذه الحالة.. وترامب يعلق

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل، إلا إذا اتّخذت إسرائيل “خطوات حيوية” في غزة، بينها الموافقة على وقف إطلاق النار.

وقال ستارمر لوزرائه إن لندن ستعترف رسميا بدولة فلسطينية في سبتمبر في حال لم تتّخذ إسرائيل تدابير مطالبة بها، وفق مكتبه.

وتشمل التدابير وضع حد للوضع “المروع” في غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإعلان “بوضوح أن لا ضم للضفة الغربية” المحتلة والالتزام بـ”عملية سلام طويلة الأجل تفضي إلى حل يقضي بقيام دولتين”.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن “هذا الإجراء يأتي لحماية حل الدولتين” مشدداً على أن دعم بريطانيا لأمن إسرائيل سيبقى ثابتاً.

وأضاف رئيس الوزراء: “لن نساوي بين إسرائيل وحماس، ومطالبنا من حماس لا تزال قائمة، لكن من الضروري تقييم مدى التزام الطرفين بالخطوات المطلوبة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الاعتراف”.

ولفت إلى تواصل بلاده مع الأطراف الدولية، قائلاً: “ندعم الجهود الأمريكية والقطرية والمصرية من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة”.

وفي إشارة إلى الوضع الإنساني، شدد رئيس الوزراء على أهمية فتح المعابر البرية وإدخال 500 شاحنة غذاء يومياً إلى القطاع، مؤكدًا أن إمكانية حل الدولتين تتقلص يوماً بعد يوم.

ترامب يعلق

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لم يناقش أبدا قرار بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطينية خلال لقائه مع ستارمر في اسكتلندا الإثنين، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا توافق على ذلك.

“الأطفال يتضورون جوعا”

من جانبه، وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الدمار الذي حل بغزة بـ”المفجع”، وقال إن “الأطفال يتضورون جوعاً”، معتبراً أن “المساعدات المتقطعة التي تقدمها إسرائيل أثارت استياء العالم”.

ودعا حماس إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين والقبول بوقف إطلاق نار ونزع سلاحها، مؤكداً أن حكومة بلاده ستعترف بدولة فلسطينية خلال الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة إلا إذا أنهت إسرائيل الوضع في غزة وقبلت بسلام طويل الأمد.

وقال لامي: “رفض حكومة نتنياهو لحل الدولتين خطأ أخلاقي واستراتيجي، ولا مستقبل أفضل للمنطقة دون حل الدولتين”.

ويأتي الموقف البريطاني بعد بضعة أيام على إعلان الرئيس ايمانويل ماكرون أن باريس ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول.