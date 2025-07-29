تطاير من بطن أمه.. انتشال جنين من تحت أنقاض قصف استهدف عائلة أبو نبهان بغزة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انتشال جنين من تحت أنقاض منزل عائلة أبو نبهان في غزة بعد تعرضهم للقصف.

ويوثّق الفيديو قيام أحد الأشخاص بحمل الجنين بين يديه وسط الحطام. كما ظهر في الفيديو قيام الشخص بلف الجنين بقطعة قماش ووضعه داخل كفن.

واستشهد 40 فلسطينيا بينهم 15 سيدة و12 طفلا، وأصيب العشرات، في هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب منذ أكثر من 21 شهرا.