عشرات الشهداء منذ فجر اليوم.. الاحتلال يرتكب مجزرتين وسط وجنوب قطاع غزة (شاهد)

استقبلت مستشفيات قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عشرات الشهداء من ضحايا الإبادة الإسرائيلية المتواصلة التي دخلت يومها 662 باستهداف منازل المواطنين وخيام النازحين وطوابير منتظري المساعدات.

في وسط القطاع، أكد مستشفى العودة بالنصيرات استقبال جثامين 30 شهيدا بينهم 14 امرأة و12 طفلا جراء مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف المخيم الجديد شمالي النصيرات وسط قطاع غزة الليلة الماضية.

قصف بالمسيّرات والمدافع

وقالت مصادر للجزيرة مباشر في وقت سابق إن الاحتلال شن قصفا مدفعيا بعد منتصف الليل على شمال مخيم النصيرات.

وذكر شهود عيان للجزيرة مباشر أن القصف بدأ عبر طائرات كواد كابتر المسيرة منذ 9 مساء مستهدفا منزلا وتضاعف فيما بعد عبر القصف المدفعي.

استهداف منتظري المساعدات

وأضاف مستشفى العودة بالنصيرات أنه استقبل 7 شهداء و40 مصابا جراء استهداف الاحتلال عددا من منتظري المساعدات بشارع صلاح الدين جنوبي منطقة وادي غزة.

خيام النازحين

وفي جنوب القطاع، أعلن مستشفى المواصي الميداني استقبال جثامين 18 شهيدا من بينهم 14 استهدفهم الاحتلال في خيمة تؤوي نازحين بجوار المستشفى غربي خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الاثنين، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 59,921 شهيدا و145,233 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الاول 2023، في ظل تصاعد القصف واستمرار الحصار الذي يعيق وصول الطواقم الطبية إلى آلاف الضحايا العالقين تحت الركام وفي الطرقات.