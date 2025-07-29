سياسة|إسرائيل

قناة إسرائيلية تكشف خطة جيش الاحتلال الجديدة للسيطرة على قطاع غزة

جندي إسرائيلي يعمل على دبابة في منطقة تجمع على الحدود مع قطاع غزة
جندي إسرائيلي يعمل على دبابة في منطقة تجمع على الحدود مع قطاع غزة (AP)
29/7/2025

قالت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال اقترح على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطة تتضمن احتلال مناطق جديدة في القطاع وحصار مدينة غزة ومخيمات وسط القطاع ومنطقة المواصي.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن رئيس الأركان إيال زامير عرض على الحكومة، أمس الاثنين، خططا جديدة لعمليات الجيش في غزة.

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خطر على الأسرى

ولفتت إلى أن مسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حذروا من أن الخطط الجديدة للجيش قد تلحق الأذى الأسرى وبشرعية الحرب في غزة.

وفي سياق متصل، قال سفير إسرائيل السابق بالأمم المتحدة غلعاد أردان إنه يجب إجبار الجيش على تطبيق حكم عسكري في غزة لتجديد الاستيطان بالقطاع.

وأضاف أردان أنه “بدون حكم عسكري في غزة لا يمكن إسقاط حكم حماس“، بحسب زعمه.

وعقد المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل(الكابينت)، أمس الاثنين، جلسة لبحث خطة حصار جديدة على قطاع غزة.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، تقضي الخطة الجديدة بتوسيع نطاق الحصار والعمليات البرية لتشمل مناطق إضافية في قطاع غزة، في ظل تعثّر المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى وتصاعد الأزمة الإنسانية.

هدف القضاء على حماس

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، بأن العمليات العسكرية في قطاع غزة لم تنته بعد، مؤكدا أن “إسرائيل ستستكمل مهمتها” في القضاء على حركة حماس.

وشدد نتنياهو على أن “الهدفين الأساسيين” للعملية العسكرية لا يزالان قائمين، وهما: القضاء على حركة حماس، واستعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وقال “لن نتخلى عن هذين الهدفين ولو لدقيقة، فهما مترابطان ولا يمكن الفصل بينهما”.

 

المصدر: الجزيرة مباشر

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