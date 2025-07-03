باستخدام “زلزال 4”.. سرايا القدس تعرض مقطعا لتفجير آلية للاحتلال (فيديو)

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، تنفيذ عدد من العمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

ونشرت سرايا القدس عبر حسابها على “تلغرام” مقطعا مصورا يتضمن مشاهد لزراعة عبوة “زلزال 4” المضادة للدروع وتفجيرها في آلية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق حي التفاح في مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد عملية زراعة العبوة “زلزال 4″، ورصد الآلية العسكرية الإسرائيلية ثم تفجيرها.

وفي بيانات منفصلة أعلنت سرايا القدس قصف مقر قيادة وسيطرة تابع لجيش الاحتلال في محيط مسجد خضرة شمال مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، بصاروخ (107).

وأكدت سرايا القدس تحقيق إصابة مباشرة نتيجة القصف.

كما أعلنت سرايا القدس أنها قصفت بالاشتراك مع “كتائب الشهيد أبو علي مصطفى”، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تحشدات لقوات جيش الاحتلال المتمركزة في شارع البداو بمنطقة السطر الغربي شمال خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي “عيار 60”.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت سرايا القدس أن مجاهديها تمكنوا من تدمير آلية عسكرية من نوع “ميركافاه” عبر تفجير عبوتين من مخلفات الاحتلال بعد تعديلها هندسيا، في محيط شارع المارس وسط مدينة خان يونس.

كما أعلنت تفجير جرافة عسكرية من نوع (دي 9) بعبوة -مزروعة مسبقا- أثناء توغلها في منطقة مربع الهدى بحي الشجاعية شرق غزة، أمس الأربعاء.