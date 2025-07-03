بسطة فلافل تحولت إلى ساحة دماء.. الاحتلال يستهدف الأطفال والنساء في قصف للنصيرات (فيديو)

استشهد أكثر من 7 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، جراء استهداف طائرات الاحتلال تجمعًا للمدنيين أمام مدرسة في المخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ووَفق مصادر محلية وطبية، فإن طائرة استطلاع إسرائيلية باغتت المواطنين أثناء تجمعهم عند “بسطة” لبيع الفلافل بجوار مبنى مستشفى العودة، حيث اعتاد الأهالي التوقف لشراء وجبة العشاء في هذا التوقيت، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم، وما زالت الطواقم الطبية تتعامل مع العديد من الإصابات الحرجة.

وبدت ساحة المستشفى مغطاة بآثار الدماء وبقايا الأطعمة والأدوات المنزلية المبعثرة وسط الركام، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى وسط صرخات الأهالي.

وفي بث مباشر من موقع المجزرة، قال مراسل الجزيرة مباشر “كنا موجودين في الشارع الرئيسي أمام مستشفى العودة بمخيم النصيرات، المكان دائم الاكتظاظ بالمرضى وذويهم، إضافة للصحفيين الذين اعتادوا الوجود هنا لتغطية الأحداث”.

وأضاف “فجأة، باغت صاروخ استطلاع هذا التجمع المدني البسيط أمام بسطة الفلافل، في مشهد مروع من الدماء والأشلاء، وسط ذهول الموجودين”.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر أن “سيارات الإسعاف التابعة لمستشفى العودة تضررت، ولحقت أضرار بعدد من الأكشاك الصغيرة المخصصة لبيع القهوة والشاي، وكذلك تضررت بعض المنازل المجاورة”.

وارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة، منذ فجر الأربعاء، إلى أكثر من 114 شهيدًا جراء سلسلة غارات طالت مناطق متفرقة من القطاع.