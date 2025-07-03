بعبوات من مخلفات الاحتلال.. سرايا القدس والقسام يدمّران آلية “ميركافاه” وناقلة جنود إسرائيلية

أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مجاهديها تمكنوا من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية من نوع “ميركافاه” عبر تفجير عبوتين من مخلفات الاحتلال بعد تعديلها هندسيا، في محيط شارع المارس وسط مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، أنها استهدفت ناقلة جنود تابعة لجيش الاحتلال، أمس الأربعاء، بقذيفة “الياسين 105” في شارع المجمع الإسلامي بمدينة خان يونس.

وأضافت كتائب القسام أن مقاتليها رصدوا اشتعال النيران في الناقلة، وهبوط طائرة مروحية إسرائيلية من أجل عمليات الإخلاء.

وارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي، منذ بداية الحرب، إلى 881 ضابطا وجنديا، إضافة إلى إصابة 6 آلاف و32، وفق معطيات الجيش على موقعه.

وتتكتم إسرائيل، وفق مراقبين، على معظم خسائرها البشرية والمادية، وتمنع التصوير وتداول الصور والمقاطع المصورة، وتحظر الإدلاء بمعلومات لوسائل إعلامية بشأن الخسائر، إلا عبر جهات تخضع لرقابتها المشددة.