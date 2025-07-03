بن غفير يرفض وقف الحرب: حماس تحتفل (فيديو)

عارض وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشدة أي اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة دون القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ورأى بن غفير أن الصفقة تعطي حماس ضمانات بإنهاء الحرب دون تقويض مقدراتها في القطاع، مما يدفع حماس إلى الاحتفال بالاتفاق، وفق زعمه، قائلا: “أسمع ضحكات الفرح لدى حماس التي تلقت ضمانا بأن الحرب ستنتهي”. وتابع “حماس تحتفل لأنها تلقت ضمانات بانتهاء الحرب”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بن غفير اليوم الخميس للقناة 14 الإسرائيلية، دعا خلالها زميله وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى الانضمام إليه لمواجهة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومطالبته بضرورة تبني موقف قاطع ضد حماس.

وأكد بن غفير أن استمرار وجود حماس يعني دفع الأجيال القادمة ثمنا باهظا، وقال “إن لم نقضِ على حماس الآن، فإن أبناءنا سيدفعون الثمن لأجيال قادمة”.

وطالب بن غفير بوقف إمداد غزة بالمساعدات الغذائية. وزعم أن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة لا يحصلون على الطعام ولا يأكلون، في حين أن مقاتلي حماس يتلقون مزيدا من الغذاء، من خلال تقديم المساعدات الغذائية لسكان القطاع.

وشدد بن غفير على أن حزبه فاز بـ14 مقعدا برلمانيا في الانتخابات من أجل تقويض وجود حماس وقال “من انتخبونا لن يتصالحوا مع وجودها في غزة”.

ودعا بن غفير إلى احتلال قطاع غزة كله، قائلا “علينا احتلال غزة بالكامل وتشجيع الهجرة منها. كفى أعذارا. إنها فرصة لا تتكرر”.

اتفاق مرتقب لوقف الحرب في غزة

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أول أمس الثلاثاء، أن إسرائيل قبلت “الشروط اللازمة”، لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بقطاع غزة، معربا عن أمله أن توافق عليها حركة حماس.

من جانبها أكدت حماس في تصريح صحفي، أمس الأربعاء، أنها تتعامل بمسؤولية عالية، وتجري مشاورات وطنية لمناقشة مقترحات الوسطاء (مصر وقطر)، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن إنهاء العدوان، وتحقيق الانسحاب، وتوفير الإغاثة العاجلة لشعب قطاع غزة.

في المقابل زعم نتنياهو أن حركة حماس لن تبقى في غزة، مشددا على أنه “لن تكون هناك حماسستان”.

وأكد نتنياهو، في تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس، أن “إسرائيل ستعمل على تحرير المخطوفين وهزيمة حماس واستئصالها من القطاع”.