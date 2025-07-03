رئيس وزراء إثيوبيا يعلن اكتمال سد النهضة ويدعو مصر والسودان إلى حضور الافتتاح

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الخميس أن بلاده ستفتتح سد النهضة رسميا في سبتمبر/أيلول المقبل بعد انتهاء موسم الأمطار، ودعا حكومتي مصر والسودان إلى المشاركة في الحدث الذي وصفه بأنه تاريخي.

جاء ذلك خلال ردّه على استفسارات أعضاء البرلمان الإثيوبي، حيث أكد أن “سد النهضة لن يسبب ضررا لمصالح مصر والسودان”، مشيرا إلى أن “سد أسوان لم يفقد حتى لترا واحدا من مياهه بسبب السد الإثيوبي”.

وأضاف آبي أحمد: “هناك من يحاول عرقلة افتتاح السد، لكنهم لن يتمكنوا من ذلك”، معربا عن استعداد إثيوبيا لمواصلة الحوار مع الجانب المصري.

واختتم رئيس الوزراء الإثيوبي بالقول: “سنوجه دعوة رسمية من على منصة البرلمان لإخواننا في مصر للمشاركة في احتفال الافتتاح عندما يحين سبتمبر وتنتهي الأمطار”، مؤكدا أن المشروع يمثل فرصة للتعاون الإقليمي وليس للصراع.

تهديد وجودي

وأثار بناء سد النهضة توترات مع دول الجوار خصوصا مصر، وشدد وزير الري المصري على أن سد النهضة “تهديد وجودي” لمصر وأنه يجب الحفاظ على حقوقها المائية بأي وسيلة، وأكد رفض بلاده لأي حلول أحادية الجانب.

ودعت مصر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط على إثيوبيا لوقف ملء السد وتشغيله دون اتفاق ملزم قانونيا.

وأكدت مصر والسودان مرارا رفضهما لأي تخفيض لحقوقهما في مياه النيل أو اتخاذ خطوات أحادية لبناء السد.