سوريا.. القبض على عنصر من ميليشيا الدفاع الوطني متهم بنبش القبور

ألقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب السورية القبض على عبد الرحمن دحروج، أحد عناصر ميليشيا “الدفاع الوطني”، والمتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري خلال السنوات الماضية.

وأكدت وزارة الداخلية السورية في بيان أن دحروج ظهر في مقطع مصور عام 2020 أثناء مشاركته في عملية عسكرية على جبهات الشمال المحرر، حيث ظهر وهو يقوم بنبش قبور داخل إحدى القرى الثائرة عقب سيطرة الميليشيات الموالية للنظام عليها.

وأفاد بيان الداخلية بأن المتهم تم تحويله إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ميليشيا الدفاع الوطني

وتُعد ميليشيا “الدفاع الوطني” أحد أبرز التشكيلات المسلحة الرديفة لقوات النظام السوري، وقد تأسست في عام 2012 لتضم مقاتلين محليين جندوا لحماية المناطق الموالية للنظام.

واتهمت هذه الميليشيا مراراً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والتهجير القسري، لا سيما في المناطق التي استعادها النظام خلال سنوات الحرب.

ووفقا لصحيفتي وول ستريت جورنال وواشنطن بوست، لعبت ميليشيا الدفاع الوطني دورا حاسماً في تحسين الوضع العسكري لقوات النظام من صيف 2012، عندما توقع العديد من المحللين أن سقوط نظام الأسد بات وشيكا في حينها.

ونشرت وكالة رويترز ملخصا عن تقرير للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة جاء فيه أن القوات السورية في عهد النظام المخلوع ومن ضمنها ميليشيا الدفاع الوطني شاركت أو قامت بقيادة عمليات أدت إلى 9 مجازر راح ضحيتها مدنيون ومن بينها مذبحة مدينة البيضة في بانياس.