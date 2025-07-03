لحظة استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة جنوبي بيروت والجيش الإسرائيلي يكشف المستهدف (فيديو)

أظهر مقطع مصور التقطته “كاميرا” مراقبة لحظة استهداف مسيّرة إسرائيلية، اليوم الخميس، سيارة قرب المدخل الجنوبي للعاصمة اللبنانية بيروت.

وتظهر السيارة في المقطع، وقد توقفت قرب جسر قبل أن تنفجر.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر أن الاستهداف وقع في منطقة خلدة قرب المدخل الجنوبي للعاصمة.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن غارة الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح.

من جهته، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف شخص وصفه بـ”المخرب” في غارة على لبنان، زاعما تهريبه أسلحة نيابة عن فيلق القدس الإيراني.