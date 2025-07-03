مقررة الأمم المتحدة تدعو إلى حظر الأسلحة وتعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل (فيديو)

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، اليوم الخميس، الدول إلى فرض حظر الأسلحة على إسرائيل وقطع العلاقات التجارية والمالية معها، قائلة إنها تشن “حملة إبادة جماعية” في غزة.

وفي كلمة ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة لمناقشة حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اتهمت ألبانيزي إسرائيل بالمسؤولية عن “واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ الحديث”.

مختبر مثالي للأسلحة الجديدة

وأشارت فرانشيسكا خلال الجلسة التي قدمت فيها تقريرها الأحدث عن سياسات إسرائيل في الإبادة الجماعية، إلى أن هناك عدة دول تساند إسرائيل في مشروعها للهيمنة على المنطقة وتشجيع النزوح، ضمن مشروع استيطاني استعماري طويل الأمد للمحو والإزالة.

ووصفت الوضع في قطاع غزة بأنه مروع وتجاوز حد الكارثة، كما وصفت مؤسسة غزة الإنسانية بأنها “كمين موت” مصمم للقتل والفتك ودفع الشعب الفلسطيني إلى النزوح والتهجير.

وأكدت فرانشيسكا أن شركات كبرى تساهم في تمويل الدمار الحاصل في الأراضي الفلسطينية، وأنها حولت الشعب الفلسطيني إلى مختبر لمصنعي الأسلحة الجديدة، مثل طائرات إف 35.

وطالبت المقررة الأممية بفرض المساءلة وإحقاق العدالة بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.