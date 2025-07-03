وسط احتجاجات لأهالي أسرى.. نتنياهو يزور “نير عوز” لأول مرة منذ طوفان الأقصى (فيديو)

قام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأول زيارة له إلى كيبوتس “نير عوز” في منطقة غلاف غزة، منذ معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأظهرت مقاطع مصورة إسرائيليين يهتفون ضد نتنياهو، أثناء زيارته إلى الكيبوتس.

وردد محتجون هتافات مثل: “خائن”، و”قاتل” و”لا تدنس المكان، لقد جئت متأخرا”.

وفيما أعلنت عدد من عائلات الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مقاطعتها اللقاء رغم توجيه الدعوة لهم، وافقت عائلات أخرى بالزيارة.

وأشارت العائلات التي وافقت على اللقاء إلى أن 9 من أصل 50 أسيرا ما زالوا في غزة ينتمون إلى الكيبوتس.