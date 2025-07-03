وسط انتقادات واسعة.. البرلمان البريطاني يحظر منظمة “بالستاين أكشن” المناصرة لفلسطين (فيديو)

وافق أعضاء مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، على حظر منظمة “بالستاين أكشن”، أو “التحرك من أجل فلسطين”، بوصفها “منظمة إرهابية”.

وذكرت صحيفة (الغارديان) البريطانية أن مجلس العموم وافق على مشروع بتعديل قانون الإرهاب لعام 2000، الذي قدمته وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر بأغلبية 385 صوتا مقابل 26 صوتا.

ووَفق قانون الإرهاب في بريطانيا، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا أي شخص يصبح عضوا في منظمة إرهابية أو يساندها، وهو ما ينطبق الآن على منظمة “بالستاين أكشن” بعد تصنيفها منظمة إرهابية.

وعقب تصويت البرلمان، نظم ناشطون وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة البريطانية احتجاجا على القرار الذي انتقدته منظمات حقوقية وخبراء في الأمم المتحدة.

وقالت “بالستاين أكشن” إن قرار حظرها غير مبرر ويعد “إساءة لاستخدام للسلطة”، مشيرة إلى أنها طعنت على القرار أمام المحكمة ومن المتوقع عقد جلسة عاجلة لنظر الأمر، الجمعة المقبلة.

انتقادات من خبراء الأمم المتحدة

وحثّ خبراء بالأمم المتحدة بريطانيا على إعادة النظر في قرارها، قائلين إن التعدي على الممتلكات دون نية تعريض الأرواح للخطر لا يمكن اعتباره إرهابا.

وتقول وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر التي قدمت مشروع القانون للبرلمان إن “العنف والإضرار الجنائي لا مكان لهما في الاحتجاج المشروع، وإن اتباع نهج عدم التسامح نهائيا ضروري للأمن القومي”.

وضع “بالستاين أكشن” مع منظمات عنصرية

أشارت صحيفة (الغارديان) إلى أن أعضاء في البرلمان ومنظمات حقوقية انتقدت قيام الحكومة البريطانية بدمج منظمة “بالستاين أكشن” مع جماعات عنصرية في قرار واحد، الأمر الذي وضع ضغوطا سياسية على أعضاء البرلمان لمساندة القانون.

لكن وزير الدولة البريطاني دان جارفيس رفض الانتقادات بشأن تعجيل الحكومة إصدار القانون، وتصنيف حركة “بالستاين أكشن” مع مجموعات عنصرية لتمريره، مؤكدا “ما نسعى إلى تحقيقه اليوم هو ضمان أمن بلدنا”.

العمل على إلغاء القرار

ونقلت (الغارديان) عن متحدث باسم حركة “بالستايان أكشن” قوله بعد التصويت “واثقون من إلغاء هذا الأمر غير القانوني. وكما أوضح خبراء الأمم المتحدة، فإن رش الطلاء الأحمر وتعطيل عمليات شركة إلبيت سيستمز، أكبر شركة أسلحة إسرائيلية في بريطانيا، ليس إرهابًا”.

وتابع “الإرهاب وجرائم الحرب هي التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مدعومة ومسلحة من هذه الحكومة”.

وسيحال أمر الحظر البريطاني إلى مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان، غدا الخميس، وفي حالة موافقة المشرعين هناك سيدخل حظر حركة “بالستاين أكشن” حيز التنفيذ في الأيام التالية.

نشأة “بالستاين أكشن”

وتأسست حركة “بالستاين أكشن” في المملكة المتحدة، في يوليو/تموز 2020، على أيدي مجموعة من الناشطين المناهضين للاحتلال الإسرائيلي والداعمين للقضية الفلسطينية.

وتُعرّف الحركة نفسها بأنها “ملتزمة بإنهاء التورط العالمي في نظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري الإسرائيلي”، وتسعى إلى “فضح وإيقاف دعم الشركات والمؤسسات الدولية لهذا النظام، وخاصة تلك العاملة في مجال التصنيع العسكري”.

وتعمل المنظمة “فلسطين أكشن” دون قيادة مركزية أو هيكل إداري تقليدي، وتتكون من خلايا صغيرة من طلاب وناشطين وفنانين وباحثين، يتواصلون عبر قنوات رقمية، مما يصعب على السلطات البريطانية تتبعها أو تفكيكها.