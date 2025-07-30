1 من كل 5 بالغين مصاب.. انتشار خطير لفيروس “سي” بين الروهينغا في بنغلاديش

حذّر مسؤول طبي بارز في بنغلاديش من انتشار مقلق لمرض التهاب الكبد الوبائي (C) بين لاجئي الروهينغا في مخيمات “كوكس بازار” في بنغلاديش، حيث أظهرت الفحوص إصابة واحد من كل خمسة بالغين.

وأوضح الدكتور “سروار جهان” المنسق الطبي بمكتب مفوض إغاثة وإعادة اللاجئين أن معدل العدوى بين لاجئي الروهينغا مقلق بشكل بالغ، مشيراً إلى أنه يوجد حوالي 100 ألف بالغ مصاب في الوقت الحالي، ما يثير القلق من انتشار المرض بين السكان المحليين، وذلك حسبما نقلت صحيفة “ذا ديلي ستار” البنغلاديشية، الاثنين.

وتابعت الصحيفة أنه تم فحص أكثر من 70% من قرابة نصف مليون لاجئ روهينغي بالغ في المخيمات حتى الآن، وأن البيانات الأولية تظهر أن 30% منهم يحملون الفيروس، و20% تأكدت إصابتهم بعدوى نشطة، مضيفةً أنه يجري تنفيذ مشروع لعلاج 100 ألف مصاب، على أن يتم الوصول إلى 50 ألفاً منهم بحلول عام 2026.

كما أشار المسؤول إلى اكتشاف معدل إصابة بنسبة 2.3% بين السكان المحليين في منطقتي “أوخيا” و”تكناف”، وذلك مقارنةً بالمعدل الوطني البنغلاديشي البالغ 1.1%، مشدداً على أهمية التوعية بالممارسات الطبية الآمنة كفحص الدم بالشكل الصحيح، واستخدام الحقن وشفرات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد.

قلق متزايد في ظل ضعف أنظمة الوقاية الصحية داخل المخيمات

ونقلت الصحيفة عن لاجئة روهينغية فرت إلى بنغلاديش قبل عشرة أشهر مع زوجها وأطفالها الأربعة تدعى “حسينة” قولها إنه تم تشخيص إصابتها بالمرض أثناء الولادة عام 2020، وتعتقد أن الفيروس انتقل إليها عبر ممارسات طبية غير آمنة في ميانمار تشمل عمليات نقل الدم غير المفحوص واستخدام الحقن الملوثة، وقد أظهرت الاختبارات الأخيرة التي أجرتها منظمة أطباء بلا حدود (MSF) إصابتها وابنيها بالمرض.

كما نقلت الصحيفة عن اللاجئ “شمس الإسلام” قلقه البالغ من أن ينتقل المرض الذي يعاني منه وزوجته إلى أطفالهما في إطار هذا التفشي الكبير للمرض.

وبين عامي 2020 و2024، فحصت منظمة “أطباء بلا حدود” 30 ألف بالغ في المخيمات كان منها 17 ألف حالة إيجابية أكمل أكثر من 10 آلاف منها العلاج بمعدل نجاح يبلغ 95%، وتخطط المنظمة الآن لعلاج 30 ألف مريض إضافي خلال العام المقبل من خلال ثلاثة مستشفيات تخدم تسعة مخيمات.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أكدت أن الشهور الأولى من العام الجاري شهدت انتشاراً كبيراً لمرض التهاب الكبد الوبائي (A) بين لاجئي الروهينغا في بنغلاديش.