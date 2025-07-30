جيريمي كوربن يعلق على موقف ستارمر من الاعتراف بدولة فلسطين (فيديو)

قال جيريمي كوربن عضو مجلس العموم البريطاني، إن المظاهرات المليونية التي تشهدها بريطانيا بشكل شبه يومي تشكل ضغطا متصاعدا على الحكومة، خاصة في ظل مشاهد التجويع المروعة في غزة، مشددا على أنه “لا يوجد أي عذر لتأخير الاعتراف بدولة فلسطينية”، مطالبا الحكومة البريطانية بالتحرك الفوري ودون شروط.

وقال جيريمي كوربن للجزيرة مباشر مساء الثلاثاء إن “الاعتراف بفلسطين ليس مسألة سياسية قابلة للمساومة، بل هو موقف إنساني مبدئي يجب اتخاذه الآن”، رافضا أي ربط بين الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف الحرب أو إدخال المساعدات، كما فعلت دول أخرى مثل فرنسا. وأضاف “لا ينبغي لبريطانيا أن تتهرب من مسؤوليتها التاريخية والإنسانية تجاه الفلسطينيين”.

ضغوط على ستارمر

وأوضح أن الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر آخذة في التصاعد، ليس فقط من الشارع، ولكن أيضا من داخل البرلمان، خصوصا فيما يتعلق بملف تصدير الأسلحة لإسرائيل. وقال “أقولها بوضوح لإسرائيل: لن نصدر لكم أسلحة، توقفوا عن القصف واحترموا القانون الدولي، انسحبوا من غزة والضفة الغربية“.

وأشار كوربن إلى أن إعلان رئيس الوزراء عن نية الاعتراف بفلسطين في سبتمبر جاء “تحت ضغط كبير”، وتم بطريقة غير معتادة في السياسة البريطانية، حيث تم استدعاء الوزراء من عطلاتهم لعقد هذا الإعلان، مما يدل على حجم الحراك الداخلي. لكنه اعتبر أن تأجيل الاعتراف حتى سبتمبر/ أيلول “غير مبرر”، متسائلا “لماذا لا يتم الاعتراف الآن؟ لماذا نحتاج إلى شهور أخرى؟”.

زخم شعبي

وأضاف كوربن أن المظاهرات الحاشدة في لندن ومدن أخرى، التي شارك فيها الملايين، من مختلف الأديان والأعراق، بمن فيهم يهود ومسيحيون ومسلمون، جاءت “ردا على الجرائم المرتكبة بحق أطفال غزة الذين يموتون جوعا”، مؤكدا أنه لم يشهد من قبل مثل هذا الزخم الشعبي والتعاطف الكبير مع الفلسطينيين.

وتابع “ما يجري في غزة هو استخدام ممنهج للتجويع كسلاح، وهذا لا يجب أن يغض الطرف عنه. من يقف أمام داوننغ ستريت اليوم يطالب بوقف الحرب ورفع الحصار والمساعدات العاجلة، وهم يمثلون ضمير المجتمع البريطاني”.

الاحتلال غير قانوني

وعن الهجوم الذي شنه وزير الخارجية الإسرائيلي على المواقف الأوروبية التي وصفها بـ”غير المسبوقة”، قال كوربن إن “هذه الاتهامات المعتادة من إسرائيل لا تستند لأي شرعية، فالاحتلال غير قانوني، والانتهاكات اليومية من قصف وتجويع واعتداءات مستوطنين في الضفة والقدس باتت موثقة وموضع إدانة دولية”.

كما أشار إلى أن إسرائيل “تحاول دوما تحويل الأنظار عن غزة عبر تصعيد في ساحات أخرى كلبنان وسوريا وإيران“، مضيفا “لكن العالم بدأ يفتح عينيه، حتى داخل إسرائيل هناك مظاهرات تقول: لا نريد أن تقتل الأطفال باسمنا”.

وختم كوربن بالقول “هذه لحظة فاصلة.. يجب أن نتخذ موقفا أخلاقيا الآن، لا يمكن أن نستمر في دعم الحرب أو الصمت عنها، التاريخ لن يرحم المتقاعسين”.