منظمات إسلامية هندية تناشد العالم: أوقفوا الكارثة في غزة (فيديو)

طالبت أبرز المنظمات والقيادات الإسلامية في الهند المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية في ظل المجاعة المنتشرة والقتل المتواصل.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بنادي الصحافة الهندي في نيودلهي، الإثنين، دعا ممثلو المنظمات الإسلامية، الحكومة الهندية إلى القيام بدور فعّال في وقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

دعوة لحكومة الهند

وقال رئيس “جماعة الإسلام الهندية”، سيد سعادت الله حسيني، خلال كلمته “نحن نؤمن بأن ما يحدث ليس مجرد حرب، بل هو إبادة جماعية منظمة وتطهير عرقي”.

وأضاف أن “الدول الكبرى حول العالم تُقرّ بأن ما يحدث هو جرائم حرب خطيرة. وفي مثل هذه الأوقات، فإن الصمت ومشاهدة هذه الكارثة والمأساة العظيمة هو أمر يتعارض مع الإنسانية”.

وشدد حسيني على أهمية تحرك شعوب العالم من أجل إنهاء هذه الجرائم ووضع حد لهذه الإبادة الجماعية، وفرض وقف إطلاق نار فوري في غزة، داعيًا الحكومة الهندية إلى لعب دور فعال في هذه القضية.

إبادة على المباشر

من جانبه، قال رئيس “جمعية أهل الحديث” مولانا أصغر مهدي: “نشعر في هذه اللحظة بالألم والقلق مما يحدث في غزة، حتى إخواننا غير المسلمين يقولون إن ما يحدث مأساة مؤلمة”.

وتابع “هذه لا تبدو حربًا، أي نوع من الحروب هذه، إذ لا يمكن حتى للطيور أن تطير، والناس يتضورون جوعًا ويحتاجون إلى الدواء، بينما تستمر الصواريخ في السقوط. هذه ليست حربًا، إنها إبادة جماعية، ويجب أن تتوقف”.

وفي نفس السياق، اعتبر عبد الحفيظ، رئيس “المنظمة الإسلامية الطلابية في الهند (SIO)”، أن ما يحدث في غزة هو “إبادة جماعية يتم بثها مباشرًة”، إذ يشاهد الناس سقوط القنابل وقتل الأبرياء.

ووجه عبد الحفيظ نداءً خاصًا إلى الطلاب والشباب في الهند بـ “رفع أصواتهم ضد هذا الظلم من خلال المسيرات الجماهيرية، والاحتجاجات، والمظاهرات الصامتة، والاعتصامات في الحرم الجامعي، وحملات المقاطعة”.

وأصدرت المنظمات وقادتها بيانًا مشتركًا طالبوا فيه جميع الدول بقطع العلاقات العسكرية والاقتصادية مع إسرائيل، ودعوا الشعوب إلى مقاطعة المنتجات والشركات المرتبطة بإسرائيل.