نعيم قاسم: سلاح حزب الله لمقاومة إسرائيل ولن نقبل بتسليمه (فيديو)
30/7/2025
أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، وجود محاولات للترويج بأن الحزب أصبح ضعيفا و”هذا أمر غير صحيح”.
وقال قاسم في كلمة بمناسبة مرور عام على اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر، إن “المقاومة في لبنان أثبتت أنها دعامة أساسية من دعائم بناء الدولة”، مبينا أنه “لا توجد رؤية واضحة حتى الآن لبناء الدولة اللبنانية”.
وقبل عام اغتالت إسرائيل القيادي الكبير في حزب الله فؤاد شكر، بعد استهداف مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وفيما يلي أبرز ما ذكره نعيم قاسم خلال كلمته:
- إسرائيل تسعى إلى خلق مستوطنات في النقاط الخمس التي ما زالت تحتلها جنوبي لبنان.
- لن نقبل بتسليم سلاحنا إلى إسرائيل، ونبحث كيفية أن يشكل سلاحنا قوة للبنان.
- سلاحنا مخصص لمقاومة إسرائيل، وليس له علاقة بالشؤون الداخلية اللبنانية.
- لن نقبل بأن يكون لبنان ملحقا بإسرائيل بأي شكل من الأشكال.
- المبعوث الأمريكي توم باراك سعى إلى خلق فتنة في لبنان، لكنه فوجئ بالموقف اللبناني الموحد.
- توم باراك جاء بأسلوب التهويل، ملوّحا بضم لبنان إلى سوريا.
- هناك محاولات للترويج بأن الحزب بات ضعيفا، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق.
- لا توجد حتى الآن رؤية واضحة لبناء الدولة اللبنانية بالشكل المطلوب.
- على الدولة اللبنانية أن تقوم بواجباتها الكاملة في ملف إعادة الإعمار.
- يجب على الدولة اللبنانية العمل على إنهاء العدوان الإسرائيلي، سواء عبر الوسائل الدبلوماسية أو العسكرية.
- تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ساهم بتحقيق الأمن في شمال فلسطين.
- إسرائيل وأمريكا تتحملان المسؤولية الكاملة عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.
- مسألة نزع السلاح شأن داخلي لبناني، واتفاق وقف إطلاق النار يشمل فقط جنوب نهر الليطاني.
- نرفض أي مقايضات تدفع بنا إلى الانخراط في السياسة فقط مقابل التخلي عن خيار المقاومة ضد إسرائيل.
المصدر: الجزيرة مباشر