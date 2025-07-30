نعيم قاسم: سلاح حزب الله لمقاومة إسرائيل ولن نقبل بتسليمه (فيديو)

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، وجود محاولات للترويج بأن الحزب أصبح ضعيفا و”هذا أمر غير صحيح”.

وقال قاسم في كلمة بمناسبة مرور عام على اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر، إن “المقاومة في لبنان أثبتت أنها دعامة أساسية من دعائم بناء الدولة”، مبينا أنه “لا توجد رؤية واضحة حتى الآن لبناء الدولة اللبنانية”.

وقبل عام اغتالت إسرائيل القيادي الكبير في حزب الله فؤاد شكر، بعد استهداف مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفيما يلي أبرز ما ذكره نعيم قاسم خلال كلمته: