استشهاد فلسطيني بحريق أضرمه مستوطنون شرق رام الله تحت حماية الاحتلال الإسرائيلي

هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة سلواد وقريتي أبو فلاح ورمون شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى استشهاد شخص وإحراق مركبات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، عن مصادر أمنية أن خميس عبد اللطيف عياد (45 عاما) من بلدة سلواد استشهد اختناقا أثناء محاولته إخماد النيران التي أشعلها المستوطنون في مركبات المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين أضرموا النيران في 12 مركبة، تعود ملكية 7 منها لأحد المواطنين وأبنائه ، و3 مركبات لمواطن آخر وأبنائه، فيما امتدت النيران إلى واجهة منزله، ومركبتين لمواطن ثالث.

وأفاد رئيس بلدية سلواد للجزيرة مباشر، بتأجيل تشييع الشهيد لحين الانتهاء من تشريح الجثمان، علما أن الشهيد يحمل الجنسية الأمريكية.

وأغلق جيش الاحتلال البوابة الحديدية الواقعة في الجهة الشرقية من سلواد، خلال هجوم المستوطنين وجنود الجيش على البلدة.

وفي قرية رمون، أحرق المستوطنون 3 مركبات وجرافة، فيما كتب المستوطنون شعارات عنصرية على أحد المنازل.

وفي قرية أبو فلاح، أحرق المستوطنون مركبة تعود لأحد المواطنين، وخطوا شعارات عنصرية على جدران منزله.

وفي بلدة المغير، اقتحم الاحتلال عددا من المنازل، واعتقل شابا بعد مداهمة منزله وتفتيشه، واعتدى على شاب آخر بالضرب على رأسه.

هجوم منظم لعصابات المستوطنين على قرى شرق رام الله، شمل بلدات سلواد ورمون وأبو فلاح وبيتين، أدى لإحراق مركبات وبعض البيوت واستشهاد شاب في سلواد. تزداد هجمات المستوطنين في الضفة عنفًا وشراسة مع الوقت والهدف خلق بيئة غير قابلة للحياة من أجل تهجير الفلسطينيين من المناطق الريفية إلى… pic.twitter.com/kt43iDGkbj — yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) July 31, 2025

2153 اعتداء للمستوطنين خلال العام الجاري

ونفذ المستوطنون منذ بداية العام الجاري، 2153 اعتداء، تسببت في استشهاد 4 مواطنين، وتراوحت الاعتداءات بين الهجوم على القرى الفلسطينية والاعتداء على الآمنين فيها، وإشعال المنازل على رؤوس أصحابها، وإطلاق النار على المواطنين، وإقامة البؤر الاستيطانية، والسيطرة على أراضي المواطنين، والاعتداء على الشوارع والمركبات، وشن هجمات منظمة وخطيرة تميزت بها هذه الاعتداءات في الفترة الأخيرة مثلما حدث في قرى كفر مالك والمغير وبيتا وسنجل وغيرها.

وتركزت هذه الاعتداءات في محافظات: رام الله بواقع 491 اعتداءً، والخليل بـ409، ونابلس بـ396