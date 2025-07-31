الرئيس اللبناني: آن أوان حصر السلاح بيد الجيش.. واكتفينا من خوض الحروب نيابة عن الآخرين (فيديو)

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، في كلمة بمناسبة عيد الجيش اللبناني، اليوم الخميس، إن على الأطراف اللبنانية أن تقتنص الفرصة لتسليم السلاح “اليوم قبل غد”.

وأضاف “حصرية السلاح بيد الجيش تضمن سلامة البلاد ووحدتها”، داعيا “حزب الله والأطراف السياسية الأخرى لدعم هذا التوجه”.

وقال عون “الوفاء للشهداء يقتضي منا وقف الموت والدمار والانتحار على أرضنا، خاصة عندما تكون الحروب عبثية ومجانية وفي مصلحة الآخرين”. وتابع “اكتفينا من خوض الحروب نيابة عن الآخرين”.

وأكد عون أن الجيش اللبناني “لم يخن الشعب ولا البلاد”، واصفا المؤسسة العسكرية بأنها “نسيج مصغر يمثل كامل لبنان“، ودعا إلى “حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية دون سواها، وفي جميع المناطق اللبنانية”.

وفي رسالة مباشرة إلى الاحتلال الإسرائيلي، أشار عون إلى أن “العدو الإسرائيلي يمنع عودة السكان إلى قرى الجنوب المدمرة ويحول دون إعادة الإعمار”.

وأضاف: “طالبنا بوقف فوري للأعمال العدائية وانسحاب إسرائيل، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضينا”.

ولفت عون إلى أن المفاوضات الجارية مع الجانب الأمريكي تتركز على احترام اتفاق وقف إطلاق النار.

علاقات ممتازة مع سوريا

وتحت عنوان الإصلاح الداخلي، شدد عون على أن من أولويات حكومة نواف سلام “إعادة الثقة بالقضاء، وعلى رأسها ملف تفجير مرفأ بيروت”، مؤكدًا أن “يد القضاء مطلقة لمكافحة الفساد والمفسدين”.

وشدد عون على ضرورة “ضبط الأمن، والتصدي للجريمة، وانتشار السلاح”، إلى جانب “معالجة ملف المودعين، والإصلاح الإداري، ووضع قانون انتخابي عادل”.

وفي ملف العلاقات الخارجية، أكد الرئيس اللبناني حرص بلاده على “علاقات ممتازة مع سوريا بما يحقق مصلحة البلدين”، وشدد على السعي لإعادة لبنان إلى “الحضن العربي وبناء علاقات طيبة مع الأشقاء والأصدقاء”.

وأشار عون إلى أن الجيش يحتاج إلى “مليار دولار سنويا على مدى 10 سنوات لدعمه وتطوير قدراته”، مضيفًا: “على الجيش أن يتحمل لوحده عبء حمل السلاح وحماية حدود البلاد”، وختم قائلا: “عيد الجيش لن يكتمل إلا باكتمال التحرير، وحصرية السلاح، ومباشرة إعادة الإعمار”.

تأتي تصريحات الرئيس اللبناني في ظل تصاعد الجدل حول سلاح “حزب الله”، الذي جدد أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أمس الأربعاء رفضه تسليمه، قائلا: “من يطالب بتسليم السلاح يطالب بتسليمه لإسرائيل. لن نقبل بأن يكون لبنان ملحقا بإسرائيل”.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر أن الولايات المتحدة تضغط الآن على لبنان لإصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء هناك يلتزم فيه بنزع سلاح حزب الله قبل استئناف المحادثات بشأن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في البلاد.