سوريا وروسيا تتعهدان بفتح صفحة جديدة في علاقتهما الثنائية (فيديو)

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السوري أسعد الشيباني مؤتمرا صحفيا مشتركا اليوم في العاصمة الروسية موسكو، ختامًا لجولة من المحادثات الثنائية.

وأكد الوزيران عزم البلدين على فتح صفحة جديدة في علاقاتهما الثنائية بعد التغيّرات السياسية التي شهدتها سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وأكد لافروف أن العلاقات بين موسكو ودمشق “ظلت ممتازة لعقود”، مشددا على أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والأمنية.

وكشف لافروف عن اتفاق لإعادة النظر في الاتفاقات التي أبرمت في الماضي مع سوريا.

وبشأن الأحداث الأخيرة في السويداء قال لافروف “نأمل أن تؤدي الإجراءات المتخذة من الرئيس والحكومة السورية إلى إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في السويداء”، مشيرا إلى دعم بلاده لخطوات دمشق في مواجهة موجات العنف.

وجدد الوزير الروسي رفض بلاده للعقوبات الغربية المفروضة على سوريا، وقال: “لم ندعم تلك العقوبات قط، ونثمن أي خطوة دولية باتجاه رفعها اليوم”.

وأكد لافروف أن روسيا “مع الحفاظ على اتفاقات حفظ السلام القائمة بين سوريا وإسرائيل“.

إعادة تقييم الاتفاقيات السابقة

من جهته، شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن زيارته إلى موسكو “تعبر عن رغبة مشتركة في فتح صفحة جديدة بالعلاقات الثنائية”، مشيرا إلى الاتفاق على تشكيل لجنتين لإعادة النظر في الاتفاقات السابقة مع روسيا “التي أُبرمت في ظل النظام البائد”، حسب قوله.

وقال الشيباني إن “سوريا لا يمكن أن تمضي في مرحلة البناء والاستقرار في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية”، داعيا إسرائيل إلى “الكف عن استخدام ورقة الأقليات، وخصوصًا الطائفة الدرزية، للتدخل في الشأن السوري الداخلي”.

وأضاف: “لا توجد لدينا أي نية عدوانية تجاه إسرائيل، ولكن نرفض أي تدخل في شؤوننا”، مشددا على أن الدولة السورية مسؤولة عن أمن كل مكوناتها، ومؤكدا أن ما يحدث في السويداء “ليس صراعا عرقيا بل نتيجة انتشار السلاح، والدولة ستتصدى للمنتهكين أيا كانت خلفياتهم”.

ووصف الشيباني الحوار مع روسيا بأنه “خطوة استراتيجية لدعم مستقبل سوريا”، مؤكدا أن هدف دمشق من العلاقات الثنائية هو “مصلحة الشعب السوري وبناء نموذج شراكة حقيقي”.