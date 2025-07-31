صحة غزة تطالب بكشف مصير الطبيب مروان الهمص بعد 10 أيام من الإخفاء القسري

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك الفوري لكشف مصير الطبيب مروان الهمص، الذي اختطفته قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل 10 أيام، وسط غياب أي معلومات عن حالته الصحية أو ظروف اعتقاله.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي إن الاحتلال “ينتهج سياسة الإخفاء القسري بحق أسرى الطواقم الطبية”، مشيرة إلى أن الطبيب الهمص يعد من الكفاءات الطبية البارزة في القطاع، ويشغل منصب مدير المستشفيات الميدانية في القطاع وقد اعتقل أثناء أدائه عمله في زيارة لمستشفى الصليب الأحمر غربي خان يونس.

وأضاف البيان أن الاحتلال يواصل احتجاز 361 من الكوادر الطبية الفلسطينية في سجونه، بينهم أطباء وممرضون ومسعفون، بعضهم اعتقلوا خلال تأدية واجبهم الإنساني في إسعاف الجرحى وانتشال الشهداء من تحت الأنقاض.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن “إفادات أسرى محررين ومحامي المعتقلين تكشف عن تعرض الطواقم الطبية لأبشع صنوف التنكيل والإهانة”، بما في ذلك الحرمان من العلاج، والتعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي المتعمد.

📌وزارة الصحة الفلسطينية-غزة: عشرة أيام مضت على جريمة اختطاف د.مروان الهمص من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي. ⭕️حتى الآن لا معلومات عن الوضع الصحي وظروف الاعتقال للدكتور مروان الهمص. ⭕️الاحتلال ينتهج الاخفاء القصري بحق الأسرى من الطواقم الطبية. ⭕️361 من الكوادر الطبية أسرى في… pic.twitter.com/NDIynrJdMl — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 31, 2025

جريمة حرب

ودعت الوزارة في بيانها المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى “ممارسة كامل نفوذها القانوني والإنساني للضغط على الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن أسرى الطواقم الطبية”، مؤكدة أن استمرار احتجازهم يُعد “جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا فاضحًا للقوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف”.

يُذكر أن وزارة الصحة كانت قد وثقت في بيانات سابقة استشهاد أكثر من 340 من الكوادر الصحية منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى جانب تدمير واسع للمرافق الصحية.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن: