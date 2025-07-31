قنص 3 جنود.. كتائب القسام تعلن تنفيذ عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال في غزة

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، عبر قناتها على تليغرام، بيانات أعلنت فيها عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

فقد أعلنت الكتائب أنها قصفت تجمعا لجنود وآليات الاحتلال بعدد من قذائف الهاون شرق منطقة القرارة شرق مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وذكرت الكتائب أن مقاتليها تمكنوا من قنص جنديين إسرائيليين وإصابتهما إصابة مباشرة قرب مدرسة الناصرة في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة بتاريخ العاشر من الشهر الجاري.

وأعلنت الكتائب أيضا أن مقاتليها تمكنوا بالاشتراك مع مقاتلي سرايا القدس من قصف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال في محور موراج جنوب مدينة خان يونس بعدد من قذائف الهاون.

وفي بيان آخر قالت كتائب القسام إنها قصفت “تجمعا لجنود وآليات العدو بعدد من قذائف الهاون في محيط مدرسة دار الأرقم شرق حي التفاح بمدينة غزة”.

وفي أحدث بياناتها قالت الكتائب “تمكن مجاهدو القسام أمس الأربعاء من قنص جندي صهيوني يعتلي دبابة “ميركفاه” ببندقية الغول القسامية وبعدها دكوا محيط المكان بعدد من قذائف الهاون قرب مدرسة الأرقم شرق حي التفاح بمدينة غزة”. كما أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا “باقرا” عسكريا بقذيفة “تاندوم” في محيط مدرسة دار الأرقم شرق حي التفاح شرق مدينة غزة بتاريخ السادس من الشهر الجاري.

وتأتي هذه العمليات في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو عامين.