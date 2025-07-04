“أتيت إليك أعترف”.. عادل الرمادي ينجو من القصف ويحول ألم غزة لقصيدة مزلزلة (شاهد)

وثقت “كاميرا” هاتف، لحظة نجاة الشاعر الفلسطيني عادل الرمادي من قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا مجاورا، بينما كان يستقل مركبة في طريقه إلى أحد المستشفيات بقطاع غزة.

وفي مشهد لافت ومؤلم، بدأ الرمادي بإلقاء قصيدة مرتجلة من قلب الحدث، متأثرا بالدمار الذي شاهده حوله، قائلا “يريدوني بلا لحم، بلا شحم، بلا عظم.. أتيت إليك معتصف، أتيت إليك أعترف”.

توثق الدمار والخراب حوله.. الشاعر الفلسطيني عادل الرمادي يرتجل قصيدة عقب نجاته من قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا مجاورا pic.twitter.com/yf1cWL71kl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 3, 2025

“أتيت إليك أعترف”

وتابع “أتيت إليك أعترف، على عرب سوى الأغراب ما عرفوا، وما اعترفوا على وطن يحفظ فيهم الشرف، ويهديهم إذا ضلوا، وينقذهم إذا ضعفوا”.

وختم الشاعر كلماته من وسط الحطام والركام بالنداء الذي اختصر حال ملايين الفلسطينيين تحت النار “تعبنا يا الله… تعبنا يا الله”.