اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. هذا ما جاء فيه

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرت لنحو ساعة، اليوم الخميس، تنقاشا خلالها بشكل مفصل بشأن إيران والشرق الأوسط.

وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس بوتين، إن الرئيس الروسي شدد خلال الاتصال على أن بلاده ستحقق هدفها في إزالة “القضايا الجذرية” التي أدت إلى نزاع أوكرانيا، مضيفا أن الجانبين بحثا السعي إلى حل تفاوضي بشأن أوكرانيا.

وأضاف المسؤول الروسي أن ترامب أثار مسألة إنهاء الحرب سريعا خلال محادثة تناولت الكثير من الموضوعات، مشيرا إلى أن الطرفين تجنبا مسألة وقف تسليم أسلحة أمريكية لأوكرانيا.

وأضاف مساعد بوتين أن الرئيس الروسي أكد خلال الاتصال مع ترامب أهمية تسوية قضية إيران حصريا بالوسائل الدبلوماسية.