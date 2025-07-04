“الأولى”.. روسيا تعترف بحكومة طالبان في أفغانستان

أصبحت روسيا، يوم الخميس، أول دولة في العالم تعترف بحكومة طالبان في أفغانستان منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس/آب 2021.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: “نعتقد أن الاعتراف الرسمي بحكومة إمارة أفغانستان الإسلامية سيعطي قوة دافعة لتطوير تعاون ثنائي مثمر بين بلدينا في مختلف المجالات”.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان عبر “إكس”: “استقبل المولوي أمير خان متقي، وزير خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية، سفير روسيا الاتحادية لدى أفغانستان. أبلغ السفير الروسي رسميا قرار حكومة بلاده القاضي باعتراف روسيا الاتحادية بإمارة أفغانستان الإسلامية”.

وأكدت وكالة تاس الروسية للأنباء رفع العلم الأفغاني فوق سفارة أفغانستان في موسكو.

كما قبلت موسكو، يوم الخميس، أوراق سفير جديد لأفغانستان.

وفي أبريل/نيسان الماضي، التقى زامير كابولوف الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أفغانستان، مع زيري الخارجية والداخلية الأفغانيين، وأبلغهما برفع مستوى تمثيل البعثة الأفغانية في موسكو إلى سفير.

وفي يونيو/حزيران، أفادت وزارة الخارجية الأفغانية أن السفير الروسي لدى كابول، دميتري جيرنوف، التقى بوزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متكي، وسلمه مذكرة بشأن استقبال السفير الأفغاني لدى روسيا.