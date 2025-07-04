الشيباني وروبيو يبحثان إلغاء “قانون قيصر” والعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974

أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، تناول جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الوزيرين بحثا قضايا في مقدمتها العقوبات الأمريكية وملف الأسلحة الكيميائية والتدخل الإيراني، ومكافحة تنظيم الدولة، والانتهاكات الإسرائيلية، والعلاقات الدبلوماسية الثنائية.

وأكد الوزير الشيباني أن سوريا تتطلع إلى العمل مع الولايات المتحدة على رفع العقوبات وعلى رأسها “قانون قيصر”، حيث شدد الجانبان على أن استمرار هذا القانون يقيّد قدرة الشركات والمستثمرين على الانخراط اقتصاديا في سوريا على المدى الطويل.

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمغتربين ونظيره الأمريكي pic.twitter.com/ZNBNjpHOUR — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) July 4, 2025

رفع العقوبات الأمريكية

وتطرق الحديث بين الوزيرين حول مشاركة رئيس الجمهورية السوري أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي خلال الاتصال أن الإدارة الأمريكية تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس دونالد ترامب لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك إلغاء قانون قيصر، كما اعتبر قرار ترامب بشأن سوريا قرارا تاريخيا من شأنه أن يعيد تشكيل مستقبل سوريا والمنطقة.

وفي سياق التعاون الثنائي، أعلن الجانبان عن التنسيق المشترك لإنشاء لجنة خاصة بملف الأسلحة الكيميائية، تشارك فيها الدولتان.

الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة

وناقش الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب السوري، حيث أعرب الوزير الشيباني عن تطلع سوريا للتعاون مع الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وأكد نظيره الأمريكي أن أسوأ ما يمكن أن تشهده المنطقة هو انقسام سوريا أو عودتها إلى الحرب الأهلية.

وفي ملف مكافحة الإرهاب، أكد الطرفان أن تنظيم الدولة لا يزال يشكل تهديدا فعليا، وخاصة بعد “الهجوم الإرهابي” الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق.

وفي ختام الاتصال، عبّرت الولايات المتحدة عن رغبتها في إعادة فتح سفارتها في دمشق، موجهة دعوة رسمية لوزير الخارجية والمغتربين لزيارة واشنطن في أقرب وقت.