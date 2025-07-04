ترامب: تحدثت مع بوتين بلا تقدم وسأجتمع بالإيرانيين إذا لزم الأمر (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يُحرز تقدما خلال مكالمته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس.

وأضاف ترامب إنه ناقش قضيتي إيران وأوكرانيا مع بوتين، لكن “بلا تقدم”.

وأشار إلى أن إيران تريد التحدث إلى الولايات المتحدة، وإنه سيلتقي مع ممثلين عنها “إذا لزم الأمر”.

وقال: “إيران تريد التحدث، وأعتقد أنهم يرغبون في التحدث معي، وحان الوقت لأن يفعلوا ذلك”، مضيفا “نحن لا نريد إيذاءهم”.

وردا على سؤال بشأن “السيطرة على غزة“، قال ترامب “أريد أن يكون الناس في غزة آمنين”.

وفيما يلي أبرز تصريحات ترامب: