ترامب: تحدثت مع بوتين بلا تقدم وسأجتمع بالإيرانيين إذا لزم الأمر (فيديو)
4/7/2025
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يُحرز تقدما خلال مكالمته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس.
وأضاف ترامب إنه ناقش قضيتي إيران وأوكرانيا مع بوتين، لكن “بلا تقدم”.
وأشار إلى أن إيران تريد التحدث إلى الولايات المتحدة، وإنه سيلتقي مع ممثلين عنها “إذا لزم الأمر”.
وقال: “إيران تريد التحدث، وأعتقد أنهم يرغبون في التحدث معي، وحان الوقت لأن يفعلوا ذلك”، مضيفا “نحن لا نريد إيذاءهم”.
وردا على سؤال بشأن “السيطرة على غزة“، قال ترامب “أريد أن يكون الناس في غزة آمنين”.
وفيما يلي أبرز تصريحات ترامب:
- قانون الموازنة الجديد الذي أقره الكونغرس سيكون “رائعا”، إذ سيتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة لكثير من الأمريكيين.
- القانون هو أكبر قانون من نوعه في التاريخ الأمريكي، وكل النواب الجمهوريين صوتوا لصالحه باستثناء نائبين اثنين.
- الرسوم الجمركية التي أعلنا عنها تخص 170 دولة ونجري صفقات عديدة لتطبيق هذه الرسوم.
- لدينا اتفاقان تجاريان جديدان حول الرسوم الجمركية، وسنوجه رسائل يوميا لدول عديدة نبين فيها خطتنا للرسوم الجمركية.
- أرسلنا كميات كبيرة من الأسلحة لأوكرانيا، وبايدن أفرغ مخزوننا من الأسلحة لأجلهم.
المصدر: رويترز