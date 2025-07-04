هاجم ممداني ووصفه بـ”الشيوعي المدمر”.. ترامب: لن نسلم بلادنا لمجانين ماركسيين

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا حادًا على المرشح الديمقراطي، زوهران ممداني، الفائز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك، متهمًا إياه بمحاولة تدمير المدينة ووصفه بـ”الشيوعي”.

وقال ترامب خلال خطاب تناول موضوعات كثيرة في ولاية أيوا، تمهيدا لاحتفالات يوم الاستقلال الذي يحل اليوم الجمعة “هناك محاولة لانتخاب زوهران ممداني عمدة لمدينة نيويورك، وهو شيوعي يود أن يدمر نيويورك، ولن أسمح له بذلك”. وأضاف “لم تقدم أجيال من الأمريكيين قبلنا دماءها فقط لنسلم بلادنا للمجانين الماركسيين”.

وكان ممداني قد أعلن في وقت سابق عبر منصة إكس أن الرئيس الأمريكي هدده بسحب جنسيته وترحيله، لأنه وعد بعدم التعاون مع إدارة الهجرة والجمارك حال انتخابه عمدة لنيويورك.

وأضاف “ترامب لم يقل هذه الكلمات لأنني خالفت القانون، بل لأنني لن أسمح لإدارة الهجرة والجمارك بإرهاب مدينتنا”.

وسيصبح ممداني البالغ من العمر 33 عاما أول عمدة مسلم من جنوب آسيا لنيويورك إذا فاز في الانتخابات الرئيسية المقررة يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وممداني الذي يبرز باعتباره اشتراكيا ديمقراطيا، أطلق وعودا خلال حملته الانتخابية مثل جعل النقل العام مجانيا، وتجميد زيادات الإيجار، وفرض ضرائب أعلى على سكان نيويورك ذوي الدخل المرتفع.

وفي رسائل موجهة إلى قاعدته اليمينية، شدد ترامب خلال خطابه في ولاية أيوا على أن الولايات المتحدة “أمة متميزة مباركة من الله”، وأن مصيرها أن تكون “الدولة الأكثر حرية والأعظم على وجه الأرض”، متعهدًا باتخاذ مزيد من الخطوات لحماية ما وصفه بـ”القيم الأمريكية الأصيلة”.

وفي إطار دفاعه عن ما سماه “الهوية البيولوجية”، كشف ترامب عن توقيعه أمرًا تنفيذيًا لوقف استخدام ما وصفه بـ”أفكار المثليين الجنونية” في المدارس الأمريكية، مؤكدًا: “لدينا في الولايات المتحدة الأمريكية جنسان فقط: ذكر وأنثى”.

وأشار إلى أن الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة هذا العام، ستكون “السنة الأعظم في تاريخ بلادنا”، في تعبير عن رؤيته المتفائلة لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.