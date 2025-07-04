“جسمها يذوب”.. آمال البيوك طفلة تصارع الموت من قلة الطعام في غزة (فيديو)

تعاني الطفلة الغزاوية آمال البيوك ذات السبع سنوات، من سوء تغذية حاد، أدى إلى فقدانها أكثر من نصف وزنها، وتسبّب في تدهور حالتها الصحية بشكل كبير، حيث فقدت القدرة على الحركة والكلام، في وقت يشهد فيه القطاع الصحي في غزة انهيارا شبه كامل.

كانت آمال، بحسب والدتها أسماء البيوك، في صحة جيدة قبل أن تبدأ حالتها بالتدهور خلال الأشهر الأخيرة.

وقالت أسماء للجزيرة مباشر: “حين فُتحت المعابر لفترة وجيزة، استطاعت آمال أن تتغذى بشكل طبيعي وتحسنت كثيرا، ولكن بعد ذلك بدأت صحتها تتراجع، وجسمها يذوب يوما بعد يوم، والآن تبدو وكأنها عظم بلا لحم”.

وأشارت والدة آمال إلى أن ابنتها بدأت تظهر عليها أعراض ما وصفه الأطباء بنقص تغذية حاد، مع فقدان تدريجي للكتلة العضلية والطاقة، في ظل العجز عن توفير الغذاء العلاجي أو حتى الحليب الأساس للأطفال.

وضع كارثي

وقال الطبيب عاهد جبر خلف، اختصاصي طب الأطفال في مجمع ناصر الطبي، للجزيرة مباشر: “الوضع في قسم الأطفال كارثي جدا، وعدد الحالات يزداد بشكل كبير يوميا، ما أدى إلى عدم توفر أماكن أو أسرّة لهم، ونحن نعاني من عجز في تقديم العلاج، إضافة إلى شح حليب الأطفال”.

وأوضح الدكتور خلف أن حالة الطفلة آمال قبل الحرب كانت جيدة ولم تعانِ من أي أمراض، لكن مع نقص المواد الغذائية وحليب الأطفال، تدهورت حالتها، وهي تعاني الآن من فقدان القدرة على الحركة والكلام.

وناشد الطبيب منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومؤسسة إنقاذ الطفل، بالتدخل العاجل لإدخال العلاجات، وحليب الأطفال، والمكملات الغذائية إلى قطاع غزة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن نحو 112 طفلا فلسطينيا يدخلون مستشفيات قطاع غزة يوميا لتلقي العلاج من سوء التغذية، منذ بداية العام الجاري، نتيجة الحصار الإسرائيلي الخانق.