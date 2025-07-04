حدث أمني في خان يونس.. تحليق للطيران الحربي ومجزرة جديدة بالمواصي (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 21 فلسطينيا وإصابة العشرات في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، جراء قصف قوات الاحتلال خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن غالبية الشهداء من عائلة أبو خديجة حيث استهدف قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين للعائلة قرب أبراج طيبة غرب مدينة خان يونس، بالإضافة إلى نسف مساكن شمالي المدينة، واستهدف خيام النازحين في رفح بالمدفعية.

حادث أمني وتحليق الطيران الحربي

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مدينة خان يونس، في وقت حلقت فيه مروحيات عسكرية في المدينة، بالتزامن مع أنباء عن حدث أمني في المنطقة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بوقوع غارات إسرائيلية على خان يونس لا سيما في منطقة السطر الغربي تزامنا مع تحليق مستمر لمروحيات جيش الاحتلال.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر للجزيرة مباشر بوقوع غارات على خان يونس حيث شن الطيران المروحي 4 غارات على المدينة، وقال إن الطيران الحربي ما زال يحلق في الأجواء.

وفي شمال القطاع، أفادت مصادر للجزيرة مباشر، باستشهاد مدنيين فلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة الديري في حي الصبرة بمدينة غزة.

وخلّفت مجازر قوات الاحتلال المتواصلة في مناطق عدة بقطاع غزة يوم أمس الخميس، أكثر من 100 شهيد، بينهم 51 شهيدا ارتقوا خلال انتظارهم المساعدات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه كثف عملياته العسكرية في قطاع غزة الأيام الأخيرة -في تصعيد غير مسبوق منذ أشهر-، ونقلت هيئة البث الرسمية عن “ضابط رفيع” قوله إن 5 خمس فرق عسكرية تنشط حاليا داخل القطاع.