حريق قرب قصر الشعب في دمشق.. وفرق الإطفاء تتحرك لمنع انتشاره (شاهد)

أفاد التلفزيون السوري، اليوم الجمعة، باندلاع حريق في منطقة قريبة من قصر الشعب في العاصمة دمشق، مؤكدة أن الحريق نتج عن احتراق في مطعم خارجي ضمن إحدى حدائق القصر.

وفي السياق نفسه، أعلن الدفاع المدني السوري أن الحريق اندلع في أحراش بين مشروع دمر وقصر الشعب، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء باشرت على الفور بإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

الدفاع المدني السوري: اندلاع حريق حراجي في منطقة بين مشروع دمر وقصر الشعب بدمشق، وفرق الإطفاء تعمل على إخماده ومنع امتداد النيران.#سانا pic.twitter.com/JtdxkXP2tP — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) July 4, 2025

وتداول ناشطون مقطع “فيديو” يُظهر أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة الحراجية المحاذية لقصر الشعب، وسط تحركات لفرق الإطفاء في الموقع.

ولم تُسجل حتى اللحظة أي إصابات بشرية، فيما تستمر الجهات المختصة في التحقيق بأسباب الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليه بالكامل.