حماس تعلن تسليم ردها إلى الوسطاء بشأن مقترح وقف إطلاق النار

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الجمعة، أنها سلَّمت ردها على المقترح الأخير المقدم من الوسطاء بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أن الرد اتسم بالإيجابية.

وقالت الحركة في بيان رسمي “سلَّمنا ردنا للوسطاء، الذي اتسم بالإيجابية، والحركة جاهزة بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار”.

وأضافت حماس أن ردها جاء بعد مشاورات واسعة مع الفصائل والقوى الفلسطينية.

والثلاثاء الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المقترح الحالي لوقف إطلاق النار هو “الأخير”، مشيرا إلى أن إسرائيل وافقت بالفعل على الشروط اللازمة لوقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، على أن تُستأنف خلال هذه الفترة مفاوضات موسَّعة لإنهاء الحرب.

وأضاف ترامب للصحفيين أنه يتوقع ردا من حركة حماس خلال 24 ساعة بشأن قبول الاتفاق أو رفضه، موضحا أن الهدف من هذه الهدنة هو إعطاء فرصة حقيقية للتوصل إلى تسوية شاملة تضع حدا للقتال الدامي المستمر منذ أكثر من 19 شهرا.