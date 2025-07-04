“رح يلعنوا حالهم”.. سرايا القدس تنشر مشاهد كمين مركب ضد قوات الاحتلال في الشجاعية (شاهد)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لكمين مركب نفذته، أول أمس الأربعاء، ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته المتوغلة في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة.

وأوضحت السرايا أن العملية نفذتها “قوات النخبة في سرايا القدس – لواء غزة” عند الساعة التاسعة صباحا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، قرب مقبرة التوانسة “مربع الهدى”.

وأظهرت المشاهد أن مقاتلي السرايا قاموا بتجهيز “وصلة نفق أرضي” قبل 3 أيام من تنفيذ العملية، حيث رصدوا قوات الاحتلال وآلياته المتوغلة في الشجاعية.

“رح يلعنوا حالهم”

وتوعد مقاتلو السرايا أثناء التخطيط للكمين قوات الاحتلال بما ينتظرهم في حال دخولهم المنطقة، قائلين “رح يلعنوا حالهم إنهم دخلوا المربع”، في إشارة إلى مربع الهدى شرق الشجاعية.

وكشفت المشاهد أنه جرى تفجير حقل ألغام مكون من 6 عبوات مضادة للدروع أسفل رتل آليات للاحتلال.

كما جرى استهداف قمرة قيادة دبابة بقذيفة “آر بي جي” ومنازل تحصن بها جنود الاحتلال بالقذائف، فضلا عن الاشتباك مع قوات العدو الخاصة من مسافات قريبة.

وأظهرت المشاهد “فرار جنود الاحتلال ومحاولة الاحتماء في أحد المنازل المجاورة قبل استهداف 10 جنود بصاروخ موجه من طراز ‘107’، واستهداف 20 جنديا وضابطا بقذيفة ‘تي بي جي’ في منزل آخر”.

وأشارت السرايا إلى أن الاحتلال نفذ مظلة نارية وتغطية دخانية بعد عملية التفجير، وحضرت مروحيات لإجلاء جنوده القتلى والمصابين.

وأكدت السرايا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بسقوط قتيلين وإصابة نحو 8 من جنوده.