زلة لسان تضع ترامب في مرمى نيران معاداة السامية.. ماذا قال؟

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من الانتقادات بعد استخدامه مصطلحا وُصف بأنه “مُعادٍ للسامية” خلال خطاب له في ولاية أيوا، احتفالا بإقرار مشروع قانون الموازنة وخفض الضرائب، إذ وصف بعض المصرفيين بـ”المرابين” مستخدما كلمة “شايلوك”، وهي مصطلح يعود إلى شخصية يهودية نمطية في مسرحية شكسبير الشهيرة “تاجر البندقية”.

وقال ترامب خلال حديثه للحشود “لا ضريبة وفاة، لا ضريبة تركات، ولا حاجة للذهاب إلى البنوك للاقتراض، في بعض الأحيان من مصرف جيد، وفي حالات أخرى من شايلوك وأناس سيئين”.

شايلوك المرابي

وتعود كلمة “شايلوك” إلى شخصية خيالية لمقرض يهودي بلا رحمة، اشتهر بمطالبته بـ”رطل من لحم” ضمانا لقرض لم يُسدَّد، وقد أصبحت الكلمة لاحقا رمزا للمرابي الجشع وعديم الضمير، مما جعل استخدامها مثار جدل واسع على مر العقود، خاصة لما تحمله من دلالات عنصرية ضد اليهود.

وسارعت رابطة مكافحة التشهير (ADL) إلى إصدار بيان أعربت فيه عن قلقها، وجاء فيه “يستحضر مصطلح ‘شايلوك’ صورة معادية للسامية راسخة منذ قرون، تربط بين اليهود والجشع. استخدام الرئيس ترامب لهذا المصطلح أمر مقلق للغاية وغير مسؤول”.

جهل بالمعنى

وفي رده على الانتقادات، قال ترامب للصحفيين لدى عودته إلى واشنطن على متن الطائرة الرئاسية إنه لم يكن على دراية بالخلفية المسيئة للمصطلح.

وأضاف “لم أسمع به من قبل بهذه الطريقة. أن تكون شايلوك يعني، على حد علمي، أن تقرض المال بفائدة مرتفعة. أنتم ترونه بطريقة مختلفة. لم أسمع بهذا التفسير”.

لكن رده لم يمنع استمرار الجدل، فقد وصف النائب الديمقراطي دانيال غولدمان -عن ولاية نيويورك- تصريحات ترامب بأنها “معاداة للسامية صارخة ودنيئة”، مضيفا في منشور على منصة إكس “ترامب يعلم تماما ما يفعل. أي شخص يعارض معاداة السامية حقا، يجب أن يدينها أينما وُجدت، في أي جهة سياسية كانت”.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان أخرى مشابهة عام 2014، عندما استخدم جو بايدن -وكان آنذاك نائبا للرئيس- المصطلح نفسه لوصف مقرضين انتهازيين، قبل أن يعتذر لاحقا واصفا الأمر بأنه “سوء اختيار للكلمات”.