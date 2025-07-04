سلسة غارات على جنوب لبنان وإسرائيل تعلن استهداف مواقع لحزب الله (فيديو)

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية في لبنان بوقوع سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في جنوبي البلاد، مساء الخميس، بدون أن تشير إلى وقوع إصابات.

وقالت الوكالة اللبنانية إن الطيران الحربي الاسرائيلي شنّ “سلسلة غارات مستهدفا مجرى نهر يحمر الشقيف والمنطقة الواقعة بين يحمر الشقيف ودير سريان”، بالإضافة إلى “أطراف بلدة زوطر الشرقية” وأطراف بلدات أخرى في منطقة جزين.

من جهته، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة تابعة لجماعة حزب الله في جنوبي لبنان.

وزعم الناطق في بيان أن وجود وسائل قتالية وأنشطة لحزب الله في المنطقة “يُشكلان انتهاكًا صارخًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان“.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل شخص جراء غارة إسرائيلية على سيارة عند المدخل الجنوبي لبيروت.

ووقع الاستهداف في بلدة خلدة جنوب بيروت على طريق سريع عادة ما يكون مكتظا، يربط العاصمة بجنوب البلاد.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن “غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في خلدة أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة خمسة أشخاص بجروح”.

من جهته، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف شخص وصفه بـ “المخرب” في غارة على لبنان، زاعما تهريبه أسلحة نيابة عن فيلق القدس الإيراني.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، يسري اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، لكن جيش الاحتلال يواصل شن غارات في عدة مناطق لبنانية، خصوصا في الجنوب، بزعم استهداف عناصر في حزب الله أو مواقع له.