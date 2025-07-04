مجزرة جديدة.. شهداء وجرحى بعد قصف الاحتلال منتظري المساعدات في خان يونس (شاهد)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر في قطاع غزة، اليوم الخميس، باستشهاد 6 أشخاص على الأقل أثناء انتظارهم تسلم مساعدات غذائية في منطقة التحلية شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع، إثر استهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر المراسل أن عددا آخر أصيب نتيجة الاستهداف، مضيفا أن عددا منهم أصيب بجروح خطرة.

ورصدت الجزيرة مباشر لحظات تدفق الجرحى والمصابين إلى المستشفى، وهم ينزفون بشدة نتيجة إصابات مباشرة، وسط عجز طبي متزايد ونقص حاد في الإمدادات.

وذكرت مصادر طبية في قطاع غزة للجزيرة مباشر أن 52 شخصا من منتظري المساعدات استشهدوا منذ فجر يوم الخميس.

ويأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة اعتداءات متكررة طالت فلسطينيين مدنيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية، في إطار خطة “مؤسسة غزة الإنسانية” التي بدأت تل أبيب وواشنطن تنفيذها منذ 27 مايو/أيار الماضي، دون إشراف أممي أو دولي.

وتُجبر هذه الخطة الفلسطينيين، وفق منظمات حقوقية، على المفاضلة بين “الموت جوعا أو الموت برصاص القناصة”، حيث بلغ عدد ضحايا استهداف المساعدات حتى ظهر اليوم، 652 شهيدا وأكثر من 4537 جريحا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.