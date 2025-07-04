مقتل جندي إسرائيلي من وحدة الهندسة خلال “حادث عملياتي” في بيت حانون

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مقتل الرقيب يائير إلياهو، 19 عاما، من عيزر، جندي في وحدة الهندسة القتالية التابعة للفرقة الشمالية، وذلك خلال “حادث عملياتي” وقع في شمال قطاع غزة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد وقع الحادث فجرا خلال هجوم شنّته الفرقة الشمالية في منطقة بيت حانون، حيث سقطت آلية هندسية في حفرة واصطدمت بآلية أخرى كان إلياهو يُشغّلها في الموقع، ما أدى إلى مقتله، وهو ما أكدته إذاعة جيش الاحتلال.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 882 ضابطا وجنديا سُمح بنشر أسمائهم، منذ الحرب التي شنها على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قُتل الجندي يانيف ميخالوفيتش (19 عاما) من رحوفوت، مقاتل في سلاح المدرعات، خلال اشتباك في حي الشجاعية شمال القطاع، بعد أن استهدف مقاومون الدبابة التي كان بداخلها بقذيفة “آر بي جيه”، مما أسفر أيضا عن إصابة 5 جنود آخرين.

התאונה המבצעית בבית חאנון: סמל יאיר אליהו נהרג לאחר שכלי הנדסי נפל לבור במהלך הלילה – והתנגש בכלי שאותו הפעיל@Doron_Kadosh https://t.co/PrOAf4aU9V — גלצ (@GLZRadio) July 4, 2025

كما أعلن الجيش مطلع الأسبوع عن مقتل الجندي إسرائيل نتان روزنفيلد (20 عاما) من رعنانا، من وحدة الهندسة القتالية 601، جراء انفجار عبوة ناسفة تم تفجيرها عن بُعد أثناء استعداد القوة لدخول مبنى في شمال غزة.

وفي وقت سابق اليوم، تحدثت تقارير عن حدث أمني في خان يونس جنوبي القطاع، وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بهبوط مروحيات إسرائيلية في المنطقة في شمال مدينة خان يونس وتقارير تفيد بوقوع اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية، وأكد أن المنطقة تشهد عدوانا إسرائيليا واسعا.

قدرات الجيش منهكة

وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) قد ذكرت في تقرير اليوم، أن قوات الاحتياط تكلف إسرائيل شهريا 1.2 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.34 شيكلات)، ونقلت عن مسؤول بالجيش قوله “قدراتنا منهكة بشكل كبير ونحتاج لاستمرار قوات الاحتياط لعامين إضافيين”.

وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى خلاف بين وزارتي المالية والدفاع بسبب طلب الجيش زيادة الميزانية 60 مليار شيكل عقب العملية الأخيرة في غزة والهجوم على إيران.

المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه فصائل المقاومة، وعلى رأسها كتائب القسام وسرايا القدس، تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال، حيث أعلنت أمس الخميس، استهداف قوات الاحتلال وتدمير آلياتهم العسكرية في خان يونس.

وكثفت فصائل المقاومة في الآونة الأخيرة نشر مشاهد مصورة لعملياتها ضد قوات الاحتلال وآلياته في أنحاء غزة، فيما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن 30 ضابطا وجنديا قتلوا بالقطاع منذ استئناف إسرائيل الحرب على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.