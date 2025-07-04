مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في تفجير استهدف دبابة بعبوة ناسفة جنوب غزة

قُتل جندي إسرائيلي وأصيب 3 آخرون، اليوم الجمعة، في عملية تفجير استهدفت دبابة تابعة لجيش الاحتلال خلال توغله في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بحسب ما أفادت به إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الرقيب أساف زامير (19 عاما)، وهو جندي مدرعات في الكتيبة 53، تشكيل (باراك 188)، قُتل في معركة بجنوب قطاع غزة.

وذكرت الإذاعة أن “التحقيقات الأولية ترجّح أن الانفجار الذي طال الدبابة نجم عن عبوة ناسفة تم إلصاقها بها من الخلف، وليس نتيجة استهداف بصاروخ مضاد للدروع كما أُعلن في وقت سابق”.

زرع عبوة ناسفة

وبحسب معطيات جيش الاحتلال، فإن أحد أفراد المقاومة الفلسطينية خرج من فتحة نفق قرب مكان الحدث، وتمكن من زرع العبوة الناسفة قرب الجزء الخلفي من الدبابة قبل أن ينسحب من الموقع دون رصده بشكل فوري.

وقال مراسل الإذاعة العسكرية إن الحادث وقع في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، حينما كانت الكتيبة 53 التابعة للفرقة 36 تشارك في عملية توغل ضمن الهجوم البري المتواصل على خان يونس منذ أسابيع.

إصابة قائد السرية

وخلال عمليات الإنقاذ التي جرت تحت غطاء جوي وبري، تعرضت دبابة أخرى لانفجار ثانٍ، يُعتقد أنه ناجم إما عن عبوة ناسفة أو قذيفة مضادة للدروع. وأصيب قائد السرية الذي كان داخل الدبابة بشظايا، بحسب إذاعة جيش الاحتلال.

ويواصل جيش الاحتلال التحقيق لمعرفة الملابسات الدقيقة التي أدت إلى إصابته.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، صباح الجمعة، مقتل الرقيب يائير إلياهو (19 عاما) في وحدة الهندسة القتالية التابعة للفرقة الشمالية، وذلك خلال “حادث عملياتي” وقع في شمال قطاع غزة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد وقع الحادث فجرا خلال هجوم شنته الفرقة الشمالية في منطقة بيت حانون، حيث سقطت آلية هندسية في حفرة واصطدمت بآلية أخرى كان إلياهو يُشغّلها في الموقع، مما أدى إلى مقتله، وهو ما أكدته إذاعة جيش الاحتلال.

في السياق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استهداف دبابة إسرائيلية من طراز “ميركافا” بقذيفة من نوع “الياسين 105″، أمس الخميس، شرق حي التفاح بمدينة غزة. كما أكدت الكتائب أنها قصفت موقع قيادة وسيطرة شرق الحي بثلاث قذائف هاون.

كما أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين، بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم، قصف تجمعات لجيش الاحتلال في منطقة “أربكان” قرب مسجد العمري بشمال قطاع غزة، مستخدمة قذائف هاون عيار 60 ملم، وذلك ردا على ما وصفته بـ”المجازر الصهيونية المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني”.