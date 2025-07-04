“من الشرير الحقيقي؟”.. مذيع بريطاني يعرّي أولويات الغضب في بلاده بعد هتاف بوب فيلان (شاهد)

أثار الإعلامي البريطاني جيمس أوبراين جدلا واسعا بعدما دافع، عبر برنامجه الإذاعي، عن فرقة “بوب فيلان” الموسيقية التي هتفت خلال مهرجان غلاستونبري قائلة “الموت للجيش الإسرائيلي”، منتقدا بشدة ما وصفه بـ”ازدواجية المعايير” في الغضب الموجّه ضد الفرقة.

“من الشرير الحقيقي هنا؟”

وقال أوبراين في تعليقه “هل تعتقد أن أي شخص صادق يشعر بالغضب مما قاله بوبي فيلان على خشبة المسرح، أكثر مما يشعر بالغضب تجاه ما يفعله الجيش الإسرائيلي في غزة؟”.

وأضاف “قد تكون تصريحاتهم خاطئة، وأنا لا أبررها، لكن خطايا الجيش الإسرائيلي أكبر بمليارات المرات”.

وتابع “يكتب بيتر كوتاريل: إذا كان السياسيون يدعون للإدانة، كانت هناك فرقة بوب صغيرة في غلاستونبري غضبوا لبضع دقائق. لقد رأوا في نفس الأخبار جثث الأطفال التي أُخرجت من بين الأنقاض في غزة، قُتلوا بواسطة جيش الدفاع الإسرائيلي”، وختم “من الشرير الحقيقي هنا؟”.

“من هو الشرير الحقيقي هنا؟”.. مذيع بريطاني يدافع عن فرقة موسيقية هتفت “الموت لجيش الدفاع الإسرائيلي pic.twitter.com/N9VeOsH5Qt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 3, 2025

“معاداة السامية”

وأعلنت الشرطة البريطانية، الاثنين، فتح تحقيق في هتافات عبّرت عن التضامن مع القضية الفلسطينية أطلقتها فرقتا الراب، “بوب فيلان” و”نيكاب”، على خشبة المسرح السبت في مهرجان غلاستونبري 2025 الموسيقي في إنجلترا.

وقالت شرطة أفون وسومرست إنه “بعد مراجعة لقطات فيديو وصوت من عروض بوب فيلان ونيكاب في مهرجان غلاستونبري السبت، قررنا إجراء مزيد من التحقيقات، وتم فتح تحقيق جنائي حاليا”.

من جهتها، ألغت الولايات المتحدة تأشيرتي دخول لعضوي فرقة “بوب فيلان” البريطانية بعد هتافاتها المعادية لإسرائيل.

واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية الثنائي بقيادة هتافات “معادية للسامية”.