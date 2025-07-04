“نصفهم من الباحثين عن المساعدات”.. أكثر من 100 شهيد في غزة الخميس (شاهد)

قال مراسل الجزيرة مباشر إن أكثر من 100 شخص استشهدوا في قطاع غزة، خلال يوم الخميس، جراء استهدافات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن 107 أشخاص، بينهم 53 من الباحثين عن المساعدات، استشهدوا فيما أصيب العشرات.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر أن 5 أشخاص استشهدوا بسبب قصف إسرائيلي استهدف خيمة بجوار أبراج طيبة غرب مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفاد باستشهاد 4 فلسطينيين وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما أكدت مصادر للجزيرة مباشر وصول عدة إصابات إلى مجمع ناصر الطبي جراء استهداف خيمة غرب خانيونس.

واستهدف جيش الاحتلال منتظري المساعدات في منطقة التحلية شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة مما أسفر عن 6 شهداء.

وفي مدينة دير البلح أكد مراسل الجزيرة مباشر استشهاد 3 جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي تستهدف منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.