وكالة الطاقة الذرية تسحب مفتشيها من إيران

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إن فريقا من مفتشيها غادر إيران بسلام عائدا إلى مقرها في فيينا بعد أن ظل في طهران طول مدة الحرب مع إسرائيل.

وأكد المدير العام للوكالة رافائيل غروسي في منشور على منصة “إكس”: “شددنا على الأهمية البالغة لأن تناقش الوكالة مع إيران سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية فيها بأقرب وقت ممكن”.

“أسباب تتعلق بالسلامة”

من جانبها، نقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) عن مصادر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تأكيداتها أن الوكالة سحبت مفتشيها من إيران لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقالت المصادر “لم يتمكن المفتشون في طهران من زيارة المواقع النووية منذ هجوم إسرائيل، وتم سحب المفتشين لأسباب تتعلق بالسلامة، وقد غادر المفتشون إيران اليوم الجمعة وهم الآن في طريق للعودة إلى مقر الوكالة في فيينا، وفضّل الفريق المغادرة برا رغم استئناف الرحلات من المطارات الرئيسية”.

وأضافت المصادر “سحب المفتشين من إيران أدى لقطع العلاقة بين الوكالة وطهران، وستعمل الوكالة خلال الفترة المقبلة على استئناف المباحثات لعودة أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية فيها”.