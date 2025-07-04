8 ساعات من الجحيم في كييف.. وزيلينسكي: روسيا لا تنوي إيقاف الحرب (فيديو)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن روسيا نفذت واحدة من أكبر هجماتها على البلاد خلال الليل، مؤكدًا أن موسكو لا تنوي وقف الحرب، إلا إذا واجهت ضغوطًا دولية مكثفة.

وفي منشور له عبر منصة إكس، وصف زيلينسكي الهجوم بأنه “هائل ومتعمد بشكل لا إنساني”، مضيفًا “روسيا تظهر مجددًا أنها لا تنوي إنهاء الحرب والإرهاب”.

Firefighting efforts and debris removal are still ongoing after another Russian strike. This was one of the most large-scale air attacks – deliberately massive and cynical. In total, 550 targets were launched, including at least 330 Russian-Iranian “shaheds”, along with missiles,… pic.twitter.com/vnn31oST0z — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2025

23 مصابًا وأضرار واسعة في كييف

ومن جانبها، أعلنت السلطات الأوكرانية أن العاصمة كييف تعرضت لقصف مكثف بالطائرات المسيرة، استمر طوال الليل، وأسفر عن إصابة 23 شخصًا على الأقل، بالإضافة إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية للسكك الحديدية واندلاع حرائق في عدد من المباني والسيارات.

وبحسب سلاح الجو الأوكراني، فقد أطلقت روسيا خلال الهجوم 539 طائرة مسيرة و11 صاروخًا، في هجوم يُعد من الأعنف منذ بداية الحرب.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن 14 من المصابين نُقلوا إلى المستشفيات، مشيرًا إلى تسجيل أضرار في 6 من أحياء المدينة الواقعة على جانبي نهر دنيبرو. كما تسبب سقوط حطام إحدى الطائرات المسيرة في اشتعال النيران في منشأة طبية بحي هولوسيفسكي.

الكرملين: لا حل دبلوماسي في الأفق

وفي المقابل، أكد الكرملين أن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن “تسوية الأزمة عبر الطرق السياسية والدبلوماسية لا تبدو ممكنة في المرحلة الحالية”.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.