8 ساعات من الجحيم في كييف.. وزيلينسكي: روسيا لا تنوي إيقاف الحرب (فيديو)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن روسيا نفذت واحدة من أكبر هجماتها على البلاد خلال الليل، مؤكدًا أن موسكو لا تنوي وقف الحرب، إلا إذا واجهت ضغوطًا دولية مكثفة.

وفي منشور له عبر منصة إكس، وصف زيلينسكي الهجوم بأنه “هائل ومتعمد بشكل لا إنساني”، مضيفًا “روسيا تظهر مجددًا أنها لا تنوي إنهاء الحرب والإرهاب”.

Firefighting efforts and debris removal are still ongoing after another Russian strike. This was one of the most large-scale air attacks – deliberately massive and cynical. In total, 550 targets were launched, including at least 330 Russian-Iranian “shaheds”, along with missiles,… pic.twitter.com/vnn31oST0z

