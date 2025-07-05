أصيبا معا في قصف إسرائيلي.. مُسن غزاوي يتحدى جروحه ويصر على إسعاف ابنته (فيديو)

أصر الأب تيسير شلح على الاطمئنان على ابنته، رغم إصابته البالغة، عقب قصف إسرائيلي استهدف منزلهما شرقي مدينة غزة.

وظهر الرجل المُسن في صورة جرى تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحمل المحلول الطبي لابنته، ويساعد الأطباء في علاجها رغم أن الدماء كانت تغطي جسده.

وفي تعليقه على الصورة، قال شلح للجزيرة مباشر إنه وقف حوالي نصف ساعة بجانب ابنته التي أصيبت إصابة بليغة في يدها وكسر في فكها الأسفل، رافضا مطالبات الأطباء بتركها حتى يتلقى علاجه.

وأوضح الأب أنه تلقى العلاج عقب اطمئنانه على حالة أبنائه الصحية خاصة ابنته، بعد إصابتهم أثناء محاولة نزوح العائلة من منزلهم بشرق مدينة غزة.

وقالت ابنته إسلام، التي شاركته الصورة المُلتقطة لهما بشكل عفوي، إن والدها حنون جدا وتربطها به علاقة مميزة.

وتابعت “رفض أبي كل محاولات الأطباء لعلاجه قبل أن يطمئن عليّ، وعندما شاهدت الصورة بكيت كثيرا، وأتمنى أن يحفظه الله لنا”.

ووفق أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 56 ألفا و647 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى 133 ألفا و105 مصابين.