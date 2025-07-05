القسام تعيد نشر تصريحات لـ”أبو عبيدة” وترفقها بإشارة غامضة

وجّهت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي، أعادت فيها نشر تصريح لـ”أبو عبيدة” الناطق باسم الكتائب، قال فيه إن “جنائز وجثث جنود العدو ستصبح حدثا دائما ومستمرا، طالما استمر عدوان الاحتلال وحربه المجرمة ضد شعبنا”.

وذيّلت القسام تصريح “أبو عبيدة” السابق، بإشارة “+20″، في دلالة رمزية لم تكشف تفاصيلها.

رسالة من القسام إلى الاحتلال: جنائز وجثـ،ـث جنودكم ستصبح حدثا دائما ومستمرا طالما استمر العدوان ضد شعبنا 📌 تصريح لأبو عبيدة بتاريخ 25 يونيو/حزيران 2025 pic.twitter.com/q9f2c2DqSg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 4, 2025

وأمس، أقر جيش الاحتلال بمقتل اثنين من جنوده وإصابة اثنين آخرين بجروح خطرة، في معركتين بجنوب وشمال القطاع، وحسب معطيات الجيش فإنه منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 883 عسكريا إسرائيليا.

وتتكتم إسرائيل، وفق مراقبين، على معظم خسائرها البشرية والمادية، وتمنع التصوير وتداول الصور والمقاطع المصورة، وتحظر الإدلاء بمعلومات لوسائل إعلامية بشأن الخسائر، إلا عبر جهات تخضع لرقابتها المشددة.

توقيت لافت

وتزامن منشور القسام مع إعلان حركة (حماس)، مساء الجمعة، أنها سلّمت ردها على المقترح الأخير المقدم من الوسطاء بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أن الرد اتسم بالإيجابية.

والثلاثاء الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المقترح الحالي لوقف إطلاق النار هو “الأخير”، مشيرا إلى أن إسرائيل وافقت بالفعل على الشروط اللازمة لوقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، على أن تُستأنف خلال هذه الفترة مفاوضات موسّعة لإنهاء الحرب.