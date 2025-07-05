المتحدث باسم حركة الجهاد يعلق على موافقة المقاومة بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد محمد الحاج موسى أن رد المقاومة على مقترح وقف إطلاق النار يتسم بالمسؤولية والمرونة، مشددا على عزمها الذهاب نحو اتفاق لوقف الحرب والعدوان.

وخلال مشاركته مع برنامج المسائية، الجمعة، أضاف موسى أن “المقاومة وافقت بشكل عام على الإطار المقترح”، وأن “حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نسقت مع حركة الجهاد قبل تسليم ردها للوسطاء”.

وتابع “الموافقة لا تعني التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني، بل الذهاب نحو وقف الإبادة وإدخال المساعدات وانسحاب قوات الاحتلال”.

وأشار موسى إلى أن “المقاومة قدَّمت بعض النقاط التفصيلية بشأن آلية تنفيذ مقترح الوسطاء، من بينها ألية توزيع المساعدات التي ينبغي أن تتم عبر الأمم المتحدة، بالإضافة إلى بنود أليات انسحاب قوات الاحتلال، ومن هم الضامنون لعدم العودة لإطلاق النار”.

ولفت موسى إلى أن المقاومة تنتظر الآن “رد الاحتلال”، مشيرا إلى ما وصفه بـ”حالة التخبط التي يعيشها قادة إسرائيل“.

وأكد ضرورة “وجود ضمانات إضافية بشأن عدم استئناف الاحتلال عدوانه بعد الإفراج عن الأسرى”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت حماس أنها سلَّمت ردها على المقترح الأخير المقدَّم من الوسطاء بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أن الرد اتسم بالإيجابية.

وقالت الحركة في بيان رسمي “سلَّمنا ردنا للوسطاء، الذي اتسم بالإيجابية، والحركة جاهزة بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار”.

وأضافت حماس أن ردها جاء بعد مشاورات واسعة مع الفصائل والقوى الفلسطينية.