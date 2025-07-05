بينهم زائرون وموظفون.. إيران تكشف حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين (فيديو)

اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية إسرائيل بارتكاب “جريمة حرب مروعة” عقب استهداف سجن إيفين في العاصمة طهران، ما أسفر عن مقتل 79 شخصا، بينهم سجناء وزوار وموظفون، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي.

وفي بيان نشره بقائي على منصة “إكس” مصحوبا بمقطع “فيديو”، قال إن “أبعادا جديدة من الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في طهران ومدن إيرانية أخرى تتكشف مع مرور الأيام بعد توقف العدوان العسكري”.

العشرات علقوا تحت الأنقاض

وأشار إلى أن الهجوم على مشفى سجن إيفين يوم 23 يونيو/حزيران الماضي، وقع أثناء تجمع عائلات السجناء لزيارة ذويهم، قبل أن يتحول المشهد إلى مأساة، بعدما علق العشرات تحت الأنقاض، ولقوا حتفهم حرقا نتيجة القصف.

وأكد المتحدث الإيراني أن هذا الهجوم يمثل “انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب واضحة”، مطالبا بإدانة النظام الإسرائيلي المعتدي، ومحاسبته ومعاقبته على ما وصفها بـ”الجرائم الشنيعة بحق الشعب الإيراني”.

وفي 13 يونيو المنصرم، شنت إسرائيل بدعم أمريكي حربا على إيران استمرت 12 يوما، وشملت مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

وفي 22 يونيو هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران وادعت أنها “أنهت” برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة “العديد” الجوية في قطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.