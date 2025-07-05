عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة توجه رسالة إلى ترامب ونتنياهو (فيديو)

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بصفقة شاملة تعيد الأسرى دفعة واحدة.

وقالت العائلات في بيان، اليوم السبت، إن سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أدت إلى مقتل العديد من الأسرى.

وطالبت العائلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط على كل الأطراف لضمان التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد الأسرى وتنفيذه، ودعته إلى عدم السماح “لأصوات الشر باستمرار الحرب”.

كما دعت العائلات نتنياهو إلى إرسال وفد يتمتع بالصلاحيات الكاملة لإنجاز اتفاق شامل يعيد الأسرى ويوقف الحرب.

وحمّلت العائلات نتنياهو المسؤولية عن تعطيل التوصل إلى اتفاق قبل ذلك، قائلة إنها تنتظر منه الموافقة على المقترح المقدَّم إليه.